Cuatro alumnos catalanes viajarán a Japón con todos los gastos pagados junto a jóvenes de todo el mundo: "A veces los sueños se cumplen"

Yolanda Cárdenas, directora del instituto Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), explicaba en noviembre de 2023, cuando el proyecto acababa de echar a andar, que la movió ofrecer a sus alumnos "cuantas más posibilidades, mejor". "Este año empezamos con una optativa trimestral, pero nos gustaría que tuviera continuidad y poderla ofrecer anual", apuntaba la directora todavía no hace dos años. Al curso siguiente, el 24-25, pasó de ser una optativa en segundo a hacerla en primer, segundo y tercero, llegando a los 90 alumnos, y este curso 25-26; siguen haciendo japonés en primero, segundo y tercero. "En primero, trimestral, pero en segundo y tercero desde este año son anuales", explica orgulloso de la progresión del proyecto Sergi Garcés, el profesor de japonés. Además, añade, este año el centro ha ganado una beca la fundación japonesa Hakuhodo para enviar a cuatro de sus alumnos a Japón junto a estudiantes japoneses y de otros nueve países del mundo.

"Fue una alegría y un premio, pero nos fue difícil elegir, ya que teníamos a 90 alumnos, muchos de ellos con ganas de participar, y solo podíamos elegir a cuatro", prosigue el docente, quien detalla que han elegido a dos chicos y dos chicas que sabían que iban a poder sacar más provecho de la experiencia.

Noviembre y mayo

La beca de la fundación Hakuhodo consta de un primer viaje, en noviembre, en el que los 10 docentes de los países elegidos van a hacer una formación de 18 días (del 9 al 28 de noviembre); y un segundo viaje, en mayo, en el que el profesor en este caso, Garcés, vuelve a marchar con los cuatro alumnos y es cuando se produce el intercambio. "Los estudiantes se alojan en una residencia que son las antiguas instalaciones de las Olimpiadas de Tokyo del 64, y allí están todos juntos. Este año además de nosotros han sido elegidos estudiantes de Vietnam, Australia, Brasil, la India o Tailandia. Allí aprenderán de la cultura y la lengua, y harán, además, una estancia de tres días en casa de una familia japonesa", detalla el profesor. "Les han hecho entrevistas para saber sus gustos, si a un alumno le gustan mucho los animales le mandan a casa de una familia con mascotas", añade.

Supieron de la existencia de la beca que acaban de ganar gracias a la Fundación Japón, que les ha ayudado desde el principio tanto en cuestiones relacionadas con los materiales como en la didáctica. "Nos explicaron que existía una beca para un programa de intercambio con todos los gastos pagados y nos animamos a pedirla", prosigue el docente, quien creyó en este proyecto desde el primer momento.

Fruto de la casualidad

El japonés llegó al Montserrat Roig casi por casualidad. El archivo del servicio de lenguas de Departament d'Educació detectó que en el centro había dos docentes que sabían japonés (Cristina Sans, profesora de Catalán, y Sergi Garcès, en ese momento el profesor de Inglés). Al darse esta coincidencia [entre todos los docentes catalanes solo 41 tienen marcado que conocen esta lengua], la conselleria planteó a la dirección la opción de ofrecer esta optativa. Esta lo vio con buenos ojos, lo habló con los dos profesores implicados, que se sumaron con entusiasmo y contagiaron rápido las ganas al alumnado, que se entregó con la misma pasión. "Siempre me ha gustado mucho el anime y quería ser el único que pudiera verlo en versión original y entenderlo bien", explicaba un estudiante de esa primera promoción del curso 2023-2024 quien soñaba con viajar a Japón. A veces, los sueños se cumplen.

Hace tres años, el curso 2022-2023 el instituto de secundaria Alexandre Deulofeu de Figueres ya fue escogido junto con otros nueve centros de todo el mundo para participar en el 13º edición del programa.