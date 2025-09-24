Las autoescuelas españolas piden 300 examinadores más para acabar con las esperas para sacarse el carnet de conducir

La Dirección General de Tráfico (DGT) recibe cada mes 8.000 solicitudes de permisos de conducir más de los que se solicitaban el año pasado. Esta alta demanda junto con la entrada en vigor hace cinco años de la directiva europea que reduce de 16 a 12 el número de pruebas por examinador y día, ha provocado el colapso del sistema y, con ello, largas listas de espera para sacarse el carnet. En Catalunya hay 70.000 personas esperando para examinarse de la parte práctica, según los últimos datos. Cifras similares se dan en Madrid, donde el tiempo de espera para hacer el examen práctico es de tres meses. La situación también es grave en otras ciudades como Murcia, Cádiz o Córdoba.

A la plantilla de 855 examinadores, hace unas semanas, tras aprobar oposiciones y un curso formativo, se han sumado 101 nuevas incorporaciones repartidas en las 46 Jefaturas Provinciales de Tráfico que hay en España, con lo cual la cifra actual es de 956. Y está previsto que en los próximos meses otras 17 personas entren a apoyar el trabajo de los funcionarios. Y aunque la propia Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) admite que "es la cifra más alta desde 2012", la plantilla sigue resultando insuficiente para absorber la demanda, como reconoce también la DGT, que está en ello para intentar solventar un problema que todos consideran "estructural".

La situación presenta variables en función del lugar de residencia -más complicado en grandes ciudades- y de la época del año -los meses de verano son los que registran puntas de demanda. ""Obtener el permiso de conducir no puede depender del mes del año ni del lugar de residencia. Se requiere una respuesta estructural y sostenida que garantice un acceso justo, ágil y homogéneo al sistema de exámenes", defiende la patronal de las autoescuelas.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? En primer lugar, por la directiva europea, que reguló la carga de trabajo e introdujo criterios de calidad en la evaluación. Si en 2011, un examinador podía realizar hasta 16 pruebas prácticas al día, dese 2020 el máximo está en 12 exámenes, lo que supone una reducción del 25% de la capacidad operativa. De ser capaces de absorber más de 13.000 pruebas diarias se ha pasado a poco más de 10.000. A ello se suma el factor de crecimiento demográfico: España ha pasado de tener 46 millones de habitantes en 2016 a tener 49 en 2025.

Del centenar de nuevos examinadores, la jefatura de Barcelona es la que más ha recibido (11), ya que la capital catalana es uno de los puntos en los que el colapso es más intenso, junto con Madrid (10). Le siguen con seis nuevos examinadores las islas Baleares, y con cinco, Girona y Guipúzcoa.

¿Qué haría falta para solucionar el problema? Para CNAE, se requiere un total de 1.260 profesionales para conseguir "un nivel de servicio óptimo". Ello implica que, con las cifras actuales, harían falta otros 304 examinadores. "Hay plazas sin cubrir desde hace tiempo, los tiempos de espera se disparan y los perjudicados son siempre los mismos: los aspirantes, las autoescuelas y, en última instancia, toda la sociedad", lamenta Enrique Lorca, el presidente de la patronal.

Desde 2020, y para aliviar la situación, la DGT tiene la figura del examinador interino o el uso de horas extraordinarias para reforzar los picos de demanda que, sin embargo, siguen siendo insuficientes. El director general de Tráfico, Pere Navarro, asegura que el Gobierno "ha entendido que es necesario ampliar la plantilla y ha autorizado la incorporación de 130 funcionarios más". Pero a fecha actual, esta convocatoria aún está pendiente de concreción. Este anuncio es contemplado con esperanza desde CNAE, ya que si se incorporan estos 130 examinadores, la situación experimentaría una mejora importante y bajarían los tiempos de espera.

En Catalunya, la Conselleria d'Interior ha abierto un diálogo con la DGT para ofrecer el apoyo del Servei Català de Trànsit y se ha creado un grupo de trabajo que, entre otras cosas, analizará posibles mecanismos para reducir las listas de espera o si Trànsit puede asumir la gestión de las pruebas correspondientes a la categoría A y a los permisos del transporte de mercancías peligrosas. La colaboración entre Trànsit y la DGT ha permitido implementar desde hace unos meses puntos de examen en las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès para reducir los desplazamientos y los tiempos de espera de los aspirantes.