Cambios para viajar en avión a partir del 1 de octubre: no podrás llevar esto en tu maleta

La política de las areolíneas sobre el equipaje de mano se actualizan de forma constante. Un nuevo cambio está a punto de llegar y afectará a aquellas personas que lleven aparatos electrónicos en sus maletas. A partir del 1 de octubre, Emirates prohíbe utilizar cualquier tipo de batería externa en sus aviones. El motivo: pueden sufrir un sobrecalentamiento y provocar un incendio.

Desde Emirates, dejan claro a qué tipo de baterías o "power banks" (su nombre en inglés): son dispositivos portátiles y recargables diseñado para proporcionar energía a otros dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y cámaras. Los clientes de Emirates podrán seguir llevando un cargador portátil a bordo, no podrán utilizarlo en la cabina del avión, ni para cargar dispositivos con la batería externa ni para cargarlos con la fuente de alimentación del avión.

La solución: cargar los dispositivos antes de volar o aprovechar las tomas de corriente del avión.

Riesgo de incendios

En los últimos años se ha producido un aumento significativo del número de clientes que utilizan baterías externas, lo que ha dado lugar a un incremento de los incidentes relacionados con baterías de litio a bordo, tal como informan desde Emirates. Estas baterías son de iones litio o polímero de litio. Este material, si se sobrecarga o se daña, puede producirse un “sobrecalentamiento” y causar un incendio.

La mayoría de los teléfonos que funcionan con baterías de litio tienen un sistema interno que añade lentamente corriente a la batería para evitar la sobrecarga, pero muchos cargadores portátiles básicos pueden no contar con esta medida de seguridad.