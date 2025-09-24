Emirates
Cambios para viajar en avión a partir del 1 de octubre: no podrás llevar esto en tu maleta
Estos dispositivos electrónicos pueden causar un incendio cuando se sobrecalientan
Novedades en Ryanair este noviembre: no podrás volar con el móvil sin batería
Los cinco trucos para comprar vuelos baratos que los viajeros expertos nunca cuentan (y siempre funcionan)
Valeria Montero
La política de las areolíneas sobre el equipaje de mano se actualizan de forma constante. Un nuevo cambio está a punto de llegar y afectará a aquellas personas que lleven aparatos electrónicos en sus maletas. A partir del 1 de octubre, Emirates prohíbe utilizar cualquier tipo de batería externa en sus aviones. El motivo: pueden sufrir un sobrecalentamiento y provocar un incendio.
Desde Emirates, dejan claro a qué tipo de baterías o "power banks" (su nombre en inglés): son dispositivos portátiles y recargables diseñado para proporcionar energía a otros dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y cámaras. Los clientes de Emirates podrán seguir llevando un cargador portátil a bordo, no podrán utilizarlo en la cabina del avión, ni para cargar dispositivos con la batería externa ni para cargarlos con la fuente de alimentación del avión.
La solución: cargar los dispositivos antes de volar o aprovechar las tomas de corriente del avión.
Riesgo de incendios
En los últimos años se ha producido un aumento significativo del número de clientes que utilizan baterías externas, lo que ha dado lugar a un incremento de los incidentes relacionados con baterías de litio a bordo, tal como informan desde Emirates. Estas baterías son de iones litio o polímero de litio. Este material, si se sobrecarga o se daña, puede producirse un “sobrecalentamiento” y causar un incendio.
La mayoría de los teléfonos que funcionan con baterías de litio tienen un sistema interno que añade lentamente corriente a la batería para evitar la sobrecarga, pero muchos cargadores portátiles básicos pueden no contar con esta medida de seguridad.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages
- La tormenta deja más de 100 litros en Montserrat y causa estragos en toda la Catalunya central