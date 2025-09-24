Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidente en 2021

American Airlines deberá pagar 9,3 millones a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid

Después de un juicio que duró seis días, el jurado llegó a este veredicto la semana pasada en un caso legal que duró dos años en un tribunal

El aeropuerto de El Prat resiste con "normalidad" a las dos huelgas simultáneas de 'handling' gracias a los servicios mínimos: "Son colas normales en estas fechas"

Archivo - FILED - 17 November 2018, Hesse, Frankfurt_Main: A passenger plane of American Airlines takes-off from Frankfurt Airport. Photo: Silas Stein/dpa

Archivo - FILED - 17 November 2018, Hesse, Frankfurt_Main: A passenger plane of American Airlines takes-off from Frankfurt Airport. Photo: Silas Stein/dpa / Silas Stein/dpa - Archivo

Europa Press

Europa Press

Madrid
Un tribunal de California (Estados Unidos) ha ordenado a American Airlines pagar 11,06 millones de dólares (9,3 millones de euros) a un pasajero que sufrió un derrame cerebral a bordo de un vuelo entre Miami y Madrid en noviembre de 2021, después de que la tripulación no siguiera los protocolos establecidos --como consultar su línea médica o solicitar ayuda a un profesional médico a bordo--.

El mencionado pasajero, llamado Jesús Plasencia, viajaba con su esposa, Ana María Marcela Tavantzis. En la puerta de embarque, Plasencia perdió brevemente la capacidad de hablar y, de repente, no pudo levantar su teléfono, según informa 'Business Insider'. Su mujer, entonces, avisó a un asistente de vuelo y al piloto de la aerolínea sobre los síntomas de su marido. Sin embargo, éstos desestimaron sus avisos y el piloto dio permiso para despegar.

Tras aterrizar en España, Plasencia fue llevado al hospital, donde permaneció en estado crítico durante más de tres semanas antes de regresar a Estados Unidos en ambulancia aérea.

Cuestión de protocolos

La pareja argumentó que si la tripulación de American Airlines hubiera seguido los protocolos correctos, Plasencia habría sido trasladado a un hospital de Miami, donde un tratamiento oportuno habría mejorado el resultado.

Después de un juicio que duró seis días, el jurado llegó a este veredicto la semana pasada en un caso legal que duró dos años en un tribunal.

Finalmente, se le otorgó una indemnización de 13,28 millones de dólares (11,2 millones de euros), pero se redujo la cantidad en un 27,5% tras asignar responsabilidad parcial a los demandantes, quedando en 9,6 millones de dólares (8 millones de euros) que, con intereses, ascendió a un total final de 11 millones de dólares.

