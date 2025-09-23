Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 23 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 23 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 11, 13, 24, 29 y 33 y las estrellas 2 y 5.
El código del Millón ha sido el TFG81252.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages