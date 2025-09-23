Relevo al frente de la Escola Pia de Catalunya: David Gallemí sustituye a Carles Ruiz

Cambio en la dirección general de la Escuela Pía de Catalunya. A partir de octubre, el actual director de la Escuela Pía Balmes, David Gallemí, asumirá el cargo de director general en sustitución de Carles Ruiz, que ha decidido dar un paso al lado por motivos personales.

Gallemí, nacido en Argentona en 1966, es un hombre de la casa. Estudió Formación Profesional en la Escuela Pía de Mataró e Ingeniería Técnica Informática en la UPC. Con más de 35 años de experiencia docente en Secundaria y Formación Profesional, ha ocupado cargos de gestión durante buena parte de su trayectoria: dirigió la escuela de Mataró durante nueve años y fue responsable del área de FP de la Escuela Pía de Catalunya durante ocho. En los últimos años ya formaba parte del equipo de gobierno de la institución.

El relevo se hará efectivo a lo largo de octubre, coincidiendo con el inicio del curso, y permitirá un traspaso de funciones ordenado entre el director saliente y el entrante.

Por su parte, Carles Ruiz seguirá vinculado al proyecto educativo como docente en la Escuela Pia de Salt, centro en el que ha desarrollado buena parte de su carrera y que contribuyó a poner en marcha desde cero.

Desde la dirección de la institución se ha agradecido la labor de Ruiz, destacando su “coraje y honestidad” tanto al asumir el cargo como ahora al apartarse. Al mismo tiempo, se ha subrayado la confianza en Gallemí para afrontar el "nuevo reto profesional" y dar continuidad al proyecto educativo de la Escuela Pía de Catalunya.