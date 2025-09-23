Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de septiembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 24 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  3. Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
  4. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  5. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  6. Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
  7. Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
  8. Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages

Este miércoles, chubascos localmente fuertes en Catalunya y Baleares y estable en el resto

Sorteo Bonoloto del martes 23 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 23 de septiembre de 2025

La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: "Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta"

Relevo al frente de la Escola Pia de Catalunya: David Gallemí sustituye a Carles Ruiz

Catalunya solo tiene activas 80 pulseras antimaltrato de las 4.500 que funcionan en toda España

Un fallo pionero declara violencia vicaria matar a un perro para hacer sufrir a la pareja

