NASA anuncia que enviará una misión tripulada alrededor de la Luna entre febrero y abril de 2026: "Podrían ser los primeros en ver algunas áreas"

Los principales responsables de la agencia espacial estadounidense NASA han comparecido este martes para explicar los siguientes pasos del programa Artemis, la iniciativa con la que se pretender devolver la humanidad a la Luna tras más de 50 años de ausencia. Según han anunciado esta tarde los responsables de este programa lunar, el segundo vuelo de Artemis despegará entre febrero y abril del año que viene. Se tratará del primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo pero, tal y como está previsto en el plan de la misión, la nave espacial solo dará una vuelta a la órbita lunar y nunca llegará a posarse sobre ella. Para ello, habrá que esperar el tercer vuelo de Artemis, cuya fecha aún no se ha determinado pero que, al menos por ahora, parece que será algo histórico.

El programa arrastra años de retraso respecto a lo previsto inicialmente, cuando incluso se dijo que en 2025 ya tendríamos una nueva generación de astronautas caminando sobre el suelo lunar y, seguramente, la primera imagen de una mujer y una persona de color logrando esta hazaña. Pero el desarrollo del programa no solo ha chocado con dificultades técnicas y presupuestarias sino que, además, tras la irrupción de Trump en la Casa Blanca hay muchos aspectos críticos de esta misión que han quedado en el aire. Es el caso, por ejemplo, del uso de componentes de SpaceX, empresa propiedad del primero aclamado y después odiado Elon Musk.

Protagonistas de la misión

El primer vuelo del programa Artemis tuvo lugar el 16 de noviembre de 2022 y se presentó como una prueba meramente técnica protagonizada por el gigantesco cohete llamado Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave Orión. Ahora, de cara al segundo vuelo del programa, se plantea por primera vez un vuelo tripulado. En este caso, según ha anunciado la NASA, la nave cargará con cuatro astronautas norteamericanos: los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA y el canadiense Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Los responsables de la misión afirman que estos "podrían convertirse en los primeros en observar a simple vista ciertas zonas del lado lejano de la Luna que hasta ahora no habían sido alcanzadas por otras misiones". Entre estos podría estar la Cuenca Oriental, un enorme cráter de 966 km de ancho situado en una zona poco visible desde la Tierra. Además, podrían presenciar fenómenos como destellos causados por impactos de rocas espaciales, útiles para estudiar la frecuencia de estos eventos, o nubes de polvo que flotan sobre el borde lunar, un enigma aún por resolver. Aunque todo ello dependerá de la trayectoria final de su nave.