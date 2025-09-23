El Gobierno propone reducir las ratios en los colegios

En línea con lo anunciado recientemente por el presidente del Gobierno, el Ministerio de Educación y FP ha presentado esta mañana a los sindicatos de la enseñanza un documento que decreta un máximo de 18 horas lectivas semanales en ESO y bachillerato y 23 en primaria. Ese tiempo -que ya se aplica en la mayoría de autonomías- se refiere exclusivamente al de la docencia en el aula dado que el horario real de maestros y profesores es más amplio (37,5 horas) e incluye más actividades. En la reunión con las centrales, el departamento que dirige Pilar Alegría también ha presentado otra iniciativa de la que se lleva años hablando pero nunca se ha hecho realidad: bajar las ratios. Sánchez hizo alusión a ello la semana pasada durante una visita a un colegio en Madrid, pero no concreto nada.

La bajada de ratios, para la que hace falta un cambio legislativo, es uno de los grandes caballos de batalla de los docentes, que llevan desde la época de los recortes de 2010 pidiendo tener menos alumnos por aula para mejorar el aprendizaje. Actualmente, la ratio es de 25 alumnos por clase en infantil y primaria, 30 en ESO y 32 en bachillerato. La reducción de ratios tiene beneficios en la calidad de la educación y es una de las medidas a las que, en Catalunya, el Departament d'Educació i FP se ha comprometido. Empezó en Infantil-3, con 20 alumnos por aula, y la intención es ir extendiendo el descenso progresivamente al resto de etapas educativas.

El plan del Gobierno, que, de momento, es una propuesta y tiene que ser negociado con los sindicatos, es realizar una bajada de ratios generalizada y, además, tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, la cantidad de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, los centros de alta complejidad (donde gran parte de los estudiantes proceden de hogares poco favorecidos económicamente) y los cursos claves para el aprendizaje y para luchar contra el abandono temprano: 5º y 6 de primaria y 1º y 2º de la ESO. “Agradecemos al ministerio que nos ponga todo esto por escrito. Es la primera vez que vemos una propuesta explícita al respecto”, ha celebrado Mario Gutiérrez, de Csif, tras el encuentro con el subsecretario de Educación, Santiago Roura Gómez, y al que han asistido, entre otras centrales, UGT, CCOO y Anpe. Marta Herráiz, de UGT, también aplaudió el gesto del ministerio, pero afeó "la demora en arbitrar propuestas determinantes y efectivas" y la "insuficiente planificación de un calendario de trabajo y de negociación eficaz".

Gran parte de la comunidad educativa asegura que, actualmente, existe un "falso debate" sobre si es mejor memorizar ríos o hablar de las emociones en clase cuando el verdadero tótem es bajar las ratios. "Es de sentido común. Nos preguntamos por qué Castilla y León saca tan buenas notas en PISA, en TIMSS y en otros informes internacionales y, al final, ves que tienen clases con 15 niños. Si tienes menos alumnos enseñas mejor, aunque seas peor profesor. Reducir las ratios es una necesidad. Con todo lo que nos pide la ley que hagamos, es imposible con 30 alumnos en clase, sobre todo ahora, que se nos exige evaluar tantas competencias", explicaba el profesor y divulgador Toni Solano a este diario en una reciente entrevista.

La reunión en el ministerio con los sindacatos de la enseñanza se enmarca dentro de las negociaciones para reformar la profesión docente y elaborar el Estatuto de los profesores y profesoras. Los encuentros comenzaron en febrero y, desde entonces, estaban en barbecho.