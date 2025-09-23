La Generalitat quiere crear una agencia catalana de la energía

El Govern reactiva el plan para transformar el actual Institut Català de l'Energia (ICAEN) en la futura Agència Catalana d'Energia, un organismo que deberá convertirse en el motor de la transición energética en Catalunya. El proyecto pretende fijar las bases de la política energética y forma parte de la Ley de Transición Energética de Catalunya que el Govern quiere recuperar. Se trata de una propuesta que, cinco años atrás, ya planteó la entonces consellera Àngels Chacón, pero que no llegó a concretarse.

Ahora, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, con el apoyo de otras conselleries, trabaja en un nuevo redactado del texto legal con mayor concreción y nuevas medidas. De hecho, esta acción forma parte de un documento interno del Govern en el que se especifica que redacción del nuevo texto legal, con la creación de la futura Agència Catalana d'Energia incluida, debe abordarse entre 2026 y 2030.

El nuevo anteproyecto de esta Ley de Transición Energética, que ya se sometió a información pública en 2020 y 2023, volverá a incluir un capítulo específico sobre la transformación del ICAEN en la Agència Catalana d'Energia para que tenga más capacidad competencial. El objetivo del Ejecutivo catalán es que esta institución asuma un papel central en el rumbo energético de Catalunya y desarrolle los retos fijados por la Ley catalana de cambio climático de 2017. A medio plazo, esta estrategia podría acabar unificando el ICAEN, la dirección general de Energía, IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) y L'Energètica (la compañía eléctrica pública) en esta nueva agencia.

Otra agencia

No obstante, antes de llevar a cabo este proyecto, la conselleria tiene el reto de poner en marcha la Agència de la Natura (ANACAT), un ente que debe englobar, pero con más capacidad de gestión, lo que ahora es la dirección general de Políticas Ambientales y Medio Natural. Este es uno de los compromisos de legislatura del Govern en clave de defensa de la biodiversidad y se está trabajando para hacerlo realidad, pese al bloqueo de algunos sectores que ha retrasado las conversaciones para que esta agencia, que recibió luz verde en el Parlament en 2019, coja forma. A día de hoy, en esta misma conselleria, ya existen la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Agència Catalana de Residus (ACA).

La transformación del ICAEN en Agència Catalana d'Energia, que se afrontará más adelante, no se espera que sea tan polémica como la ANACAT y no tiene que suponer grandes implicaciones jurídicas ni económicas ni cambios internos complejos, pero sí marcará un salto de escala y de ambición en las competencias y funciones del organismo. El nuevo ente tendrá competencias plenas en ámbitos clave como las energías renovables y el autoconsumo, y deberá liderar la acción del Govern en la descarbonización de la economía. Su diseño y orientación, remarcan fuentes conocedoras consultadas, permitirá dar respuesta a los nuevos retos energéticos y climáticos que afronta Catalunya en los próximos años.

Entre las algunas de las funciones previstas figura poner a disposición de la ciudadanía información clara y comprensible sobre el modelo energético, organizar campañas de concienciación y asesoramiento en materia de suministros, así como resolver dudas técnicas y orientar a empresas y particulares en eficiencia y transición energética. En definitiva, se trata de juntar todas las competencias energéticas que ya forman parte del Departament de Territori, Habitatge i Transició Energètica en un único organismo.

Prioridad

Con esta reestructuración, la Generalitat quiere dotarse de una herramienta capaz de liderar una transición energética que, según los objetivos comunitarios y propios, debe permitir alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo. Aunque el proyecto acumula varios intentos fallidos, el Ejecutivo confía en que el nuevo redactado de la ley permita, esta vez sí, culminar la creación de un organismo clave para avanzar hacia un modelo más sostenible. Cabe señalar, puntualizan fuentes consultadas, que mientras la nueva agencia no fructifique, los diferentes organismos centrados en la materia energética seguirán avanzando para lograr el mismo objetivo, que es una prioridad para este Govern. Lo demuestra, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos de carbono, un documento que indica cuánto CO2 puede emitir Catalunya y que deberá pasar por el Parlament durante las próximas semanas para recibir la luz verde de la cámara.