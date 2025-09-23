¿Qué hacen tus gatos cuando están solos en casa? Esto es lo que deben tener según la especialista en vínculo animal Paula Calvo

La puerta se cierra y el silencio inunda el hogar. Para muchos dueños, este es el comienzo de un pequeño misterio: ¿qué hace exactamente nuestro gato durante las largas horas que pasa en soledad? Lejos de la imagen de un animal que simplemente duerme hasta nuestro regreso, la vida secreta de los felinos es un complejo entramado de instintos, emociones y rutinas. La especialista en antrozoología y vínculo animal, Paula Calvo, nos ofrece una ventana a este mundo interior, desmitificando la supuesta independencia felina y revelando que, aunque no lo demuestren como los perros, nuestros gatos nos echan de menos y tienen una vida activa en nuestra ausencia. Comprender sus comportamientos no solo satisface nuestra curiosidad, sino que es fundamental para garantizar su bienestar y fortalecer nuestro vínculo afectivo con ellos.

El explorador silencioso: territorio y curiosidad innata

Cuando un gato se queda solo, su hogar se transforma. Lo que para nosotros es un espacio familiar, para él se convierte en su territorio personal, un reino que debe ser patrullado y supervisado. Lejos de tumbarse a esperar, una de sus principales actividades es la exploración. Con una curiosidad innata, recorren cada habitación, olfateando rincones, revisando si algo ha cambiado de lugar y saltando a lugares elevados como estanterías o el respaldo del sofá para tener una vista panorámica de sus dominios. Esta conducta no es aleatoria; es un comportamiento instintivo heredado de sus ancestros salvajes, quienes debían asegurarse de que su entorno era seguro y libre de intrusos.

Además de la vigilancia, buscan estímulos. Una mota de polvo danzando en un rayo de sol, el zumbido de un insecto tras la ventana o los sonidos lejanos de la calle son suficientes para mantener su mente activa. La experta Paula Calvo señala que a menudo buscan lugares para esconderse, como debajo de una cama o dentro de un armario. Esto no siempre es un signo de miedo, sino una estrategia para sentirse seguros y observar su entorno desde un punto de control oculto. Este comportamiento de exploración y escondite es una parte esencial de su naturaleza y una forma saludable de gestionar su tiempo a solas.

La ansiedad por separación: más allá de la independencia

Uno de los mitos más arraigados sobre los gatos es que son inmunes a la soledad. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Paula Calvo, apoyada por estudios como el de la Universidad de California, confirma que los felinos pueden experimentar ansiedad por separación. Esta condición se manifiesta a través de diversas conductas que a menudo malinterpretamos como "mal comportamiento". Cuando un gato se siente estresado por nuestra ausencia, necesita canalizar esa energía y esa angustia de alguna manera. Es aquí donde pueden aparecer comportamientos destructivos, como el rascado de muebles, sofás o marcos de puertas. Este acto no es una venganza, sino una forma de liberar tensión y marcar el territorio con sus feromonas para sentirse más seguro.

Otro comportamiento revelador es el robo de objetos personales. Si al volver a casa encuentras un calcetín, una goma del pelo o una prenda pequeña en medio del salón o junto a su cama, no es una travesura. Tu gato está buscando objetos que contengan tu olor. Este aroma le proporciona confort y una sensación de cercanía, ayudándole a calmar su ansiedad. Es un intento conmovedor de mantenerte cerca cuando físicamente no estás. Estos actos, junto con maullidos excesivos o cambios en sus hábitos de higiene, son señales claras de que nuestro compañero felino no está gestionando bien la soledad.

Creando un oasis de bienestar: consejos prácticos

Afortunadamente, como dueños responsables, podemos tomar medidas proactivas para hacer que el tiempo a solas de nuestro gato sea más agradable y menos estresante. La especialista Paula Calvo propone tres estrategias clave centradas en el enriquecimiento ambiental y la seguridad emocional. Primero, es fundamental proporcionar juguetes interactivos. Dispensadores de comida, pelotas con cascabeles o rompecabezas para gatos mantienen su mente depredadora activa y ocupada, previniendo el aburrimiento y reduciendo la ansiedad.

En segundo lugar, es crucial crear una zona de seguridad. Este debe ser un espacio cómodo y resguardado, como una cama tipo cueva, una caja de cartón con una manta suave o un rascador alto con una plataforma, donde pueda refugiarse cuando se sienta vulnerable. Este refugio se convierte en su santuario personal. Finalmente, una recomendación sorprendentemente efectiva es el acompañamiento sonoro. Dejar la televisión o una radio encendida a un volumen bajo puede hacer maravillas. Las voces y los sonidos de fondo crean una ilusión de compañía, enmascaran ruidos exteriores que podrían asustarle y hacen que el silencio del hogar sea menos abrumador. Siguiendo estos consejos, transformamos nuestro hogar en un entorno estimulante y seguro que permite a nuestro gato no solo tolerar nuestra ausencia, sino disfrutar de su tiempo a solas.