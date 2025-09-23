Drets Socials destina 10 millones de euros a subvenciones para 9 equipamientos municipales para mayores

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este martes una inversión de 10 millones de euros para construir y reformar nueve equipamientos sociales municipales destinados a personas mayores. En concreto, se construirán cinco instalaciones nuevas y se realizarán dos ampliaciones y dos reformas de equipamientos ya existentes. Esta línea de subvenciones permitirá crear 471 nuevas plazas residenciales y de atención diurna y rehabilitar 218 más.

“Siempre reivindico que se habla poco de las personas mayores, y esta inversión va en la línea de poner en el centro la atención a este colectivo”, ha señalado la consejera desde Molins de Rei, donde se destinarán más de dos millones de euros para ampliar la residencia Josep Mestre y construir un nuevo centro de día.

Además de Molins de Rei, los municipios que se beneficiarán de esta línea de subvenciones son Calaf, Ripollet, Montornès del Vallès, Sallent y Sant Julià de Vilatorta, donde se construirán nuevos equipamientos, y Centelles y Navàs, donde se reformarán y ampliarán los existentes.

La inversión más importante, con casi tres millones de euros, corresponde a la construcción de una residencia y un centro de día en Ripollet, un proyecto con un presupuesto total de 14,6 millones de euros. Le sigue, con dos millones de euros, la ampliación de la residencia Josep Mestre de Molins de Rei y la construcción de un centro residencial y centro de día.

La consejera ha explicado que en total se crearán o rehabilitarán más de 600 plazas “para ofrecer un mejor servicio a las personas mayores”. Sobre las reformas, señaló que muchas actuaciones buscan hacer habitaciones individuales o crear “pequeñas unidades de convivencia” en las residencias para “cumplir con el nivel de excelencia con el que está comprometido el Departamento”.

“Lo que hacemos es poner la atención a las personas mayores en el centro, reivindicando que el reto del envejecimiento es enorme y que para afrontarlo es necesario que todas las administraciones públicas trabajen juntas en la misma dirección”, destacó la consejera.

Por último, Bravo recordó que con estas 471 nuevas plazas de residencia pública, el Govern ya ha activado 2.000 de las 6.000 comprometidas para esta legislatura.

Por su parte, el alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, destacó la “sensibilidad” del Govern con las necesidades de los ayuntamientos y agradeció el apoyo del Departamento de Derechos Sociales a la apuesta del consistorio “por dotarse de un equipamiento del siglo XXI para atender a las personas mayores dependientes”.