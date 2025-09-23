De la sequía al empleo: la futura central reversible de la Baells promete ingresos millonarios a los municipios afectados

La central hidroeléctrica reversible de la Baells (Berguedà), impulsada por las compañías energéticas Verbund y E-Storagy (spin-off de Capital Energy), se presentó este martes en Berga como un proyecto estratégico para la transición energética de Catalunya y como una oportunidad de desarrollo para la comarca.

Según los promotores, los beneficios para el territorio serán significativos. Los ayuntamientos de los municipios que acogerán las infraestructuras y accesos —La Nou de Berguedà, Cercs y Vilada— recibirán importantes ingresos gracias a los impuestos y compensaciones vinculados al proyecto. Se calculan unos 12 millones de euros en impuestos durante la obra y 600.000 euros anuales durante la vida útil de la central, que se destinarán a mejoras de servicios e infraestructuras. Además, se creará un Fondo de Desarrollo dotado con hasta 400.000 euros anuales para impulsar iniciativas locales, desde la eficiencia energética hasta becas para estudiantes.

En la fase de construcción (2028-2033) se generarán 500 empleos directos y 1.200 indirectos, con prioridad para empresas y profesionales locales. Una vez en funcionamiento, la central dará trabajo estable a unas 30 personas.

Subestación clave para la industria

Con una inversión prevista de 400 millones de euros y 512 MW de potencia, sería la primera central de este tipo en las cuencas internas catalanas. El anteproyecto y el estudio de impacto ambiental están a punto de salir a exposición pública, mientras se tramitan la concesión de aguas en la ACA, la autorización ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica y los permisos con Red Eléctrica, en un proceso de unos tres años. La previsión es iniciar las obras en 2028.

El proyecto también podría ser el detonante para la construcción de una nueva subestación eléctrica en el polígono de Olvan, muy demandada por empresas e instituciones, aunque de momento no está contemplada en el plan inicial.

Verbund y Capital Energy aseguran que el proyecto se desarrollará en diálogo constante con los municipios. Desde 2024 se mantienen reuniones con ayuntamientos y entidades, y esta semana han comenzado las presentaciones públicas en La Nou de Berguedà, Cercs y Vilada. “El objetivo es demostrar que puede ser un motor de progreso para la comarca, respetando el medio ambiente y garantizando la seguridad”, señaló el portavoz Carles Farràs. La empresa pública L’Energètica ya ha anunciado su disposición a participar si hay consenso territorial.

Cómo funciona una central reversible

Los promotores destacan que será una infraestructura 100% limpia y sin emisiones, con consumo nulo de agua gracias a un sistema en circuito cerrado y con la mayoría de instalaciones soterradas para minimizar el impacto visual.

Para que funcione una central reversible se requieren al menos dos embalses: uno superior (puede ser una balsa relativamente pequeña) y otro inferior (normalmente ya existente). El embalse superior está más arriba para que cuando el agua baje con la gravedad se genere energía turbinando. En los momentos del día en los que se produce más energía de la que se consume, se puede gastar esta energía bombeando el agua hacia arriba. La cantidad de agua escogida sube hasta la balsa superior y, luego, cuando la energía se necesita de nuevo, se deja caer.

El sistema permitirá bombear agua desde el pantano de la Baells hasta una nueva balsa superior en el Pla de Clarà (La Nou de Berguedà), con capacidad de 6 hectómetros cúbicos. Durante las horas de mayor producción renovable se llenará la balsa y, en las de mayor demanda (por ejemplo, por la noche), se liberará el agua para generar electricidad. Así, podrá almacenar energía renovable sobrante y devolverla a la red en picos de consumo, con una producción diaria de hasta 4,3 GWh, equivalente al consumo de 475.000 hogares.

El bombeo dependerá de que haya electricidad barata disponible y de que el pantano tenga al menos un 23% de agua, un umbral que, según los promotores, se cumple el 97% del tiempo.

En el marco del PROENCAT 2050

El proyecto se enmarca en la Prospectiva Energética de Catalunya 2050 (PROENCAT), que prevé multiplicar por seis la capacidad de almacenamiento hidráulico, pasando de los 534 MW actuales a 2.034 en 2030 y 3.500 en 2050. La central de la Baells cubriría por sí sola un tercio de las necesidades a corto plazo. "Es como una batería natural: se bombea el agua y luego se turbina la misma, sin consumirla, para generar una energía más limpia, más barata y más segura", concluyó Farràs.