Catalunya vive su primera nevada del otoño y ya presume de un paisaje blanco en los Pirineos

Catalunya ha vivido este martes la primera nevada del otoño. Tras el paso del temporal del pasado domingo y la llegada del otoño de este lunes, los termómetros han empezado a bajar en todo el territorio y, gracias a ello, se han podido ver los primeros copos de nieve en los Pirineos catalanes. Según ha compartido la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), este martes se ha podido observar la primera 'enfarinada' de principios de otoño en puntos como el refugio de Certascan.

La previsión meteorológica apunta a que en los próximos días las temperaturas seguirán en descenso, lo que podría favorecer nuevas precipitaciones en forma de nieve en cotas altas. Aunque se trata todavía de nevadas débiles y esporádicas, este fenómeno marca el inicio de la temporada de nieve en algunos puntos de las montañas catalanas y supone un atractivo añadido para los excursionistas y amantes de los deportes de nieve, que ya empiezan a preparar sus calendarios para las primeras salidas de la temporada.