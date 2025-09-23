Catalunya se alía con centros de investigación de EEUU para estudiar el uso eficiente del agua

El Govern se ha aliado, a través del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), con centros de investigación de Estados Unidos para impulsar estudios relacionados con la agricultura y el uso eficiente del agua. Lo ha hecho en el marco de un viaje del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que participa esta semana en una estancia oficial en California.

El objetivo del viaje es "explorar y concretar posibilidades de colaboración" enfocadas en una "cuestión prioritaria" para el Govern: la modernización del regadío. En las reuniones, el Ejecutivo pretende "consolidar" las relaciones de Catalunya con California y encontrar soluciones que permitan al sector "superar los obstáculos" provocados por los efectos del cambio climático.

El viaje se prolongará hasta el viernes y Ordeig visitará varias empresas catalanas del sector agroalimentario, según ha detallado en un comunicado. También habrá una parte más política, ya que el conseller mantendrá reuniones, entre otras, con la responsable del Departamento de Alimentación y Agricultura de California, Karen Ross, y con el responsable de la Agencia de Recursos Naturales, Wade Crowfoot, para conocer de primera mano las políticas en materia de agricultura y gestión de recursos naturales de California.

Menos agua, mejor gestionada

El Departament, mediante el IRTA, ha renovado las relaciones con la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de California. De este modo, se podrán seguir desarrollando actuaciones como: elaborar modelos para comprender y gestionar mejor el regadío, realizar la evaluación económica de las prácticas de riego, reducir los efectos de la variabilidad del agua en huertos o campos, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, avanzar en la digitalización de la agricultura, mejorar las técnicas de viticultura y del cultivo del olivo, perfeccionar la gestión poscosecha, avanzar en estrategias de protección vegetal y aplicar la genómica a los retos de mejora de cultivos y sostenibilidad.

Esta colaboración incluirá reuniones bienales de investigadores de ambos centros para debatir temas de interés común. Además, fomentará el intercambio de doctorandos, investigadores y profesores entre ambas instituciones, impulsará publicaciones científicas y técnicas conjuntas y permitirá desarrollar proyectos compartidos de investigación y desarrollo.

La delegación catalana también ha conocido de primera mano las actividades del Davis Olive Center. Esta iniciativa de la Universidad de California, creada en 2008 como una alianza entre la universidad y la industria olivarera, puede servir de ejemplo a la hora de dar respuesta al sector de la olivicultura catalana, que reclama un centro de investigación dedicado al aceite.

Regiones de clima mediterráneo

California, Catalunya y también partes de Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y muchos de los países de la cuenca mediterránea tienen en común que són regiones de clima mediterráneo. Todas ellas se calientan un 20% más rápidamente que la media mundial y constituyen una zona especialmente sensible a los riesgos climáticos, con una alta vulnerabilidad. La sequía, las olas de calor extremo y el aumento del nivel del mar son efectos ya evidentes que se intensificarán en los próximos años si no se actúa.

Por ello, han estrechado sus relaciones para dar respuesta a los desafíos de la agricultura y la ganadería relacionados con el cambio climático, como son la falta de agua y de horas de frío, el aumento de las variaciones térmicas o también las potencialidades de un elevado número de horas de luz.