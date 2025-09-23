Catalunya solo tiene activas 80 pulseras antimaltrato de las 4.500 que funcionan en toda España: ¿por qué?

El Gobierno y, en concreto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, están en el centro de la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato destapados por la Fiscalía. Errores relacionados con un apagón de datos que tuvo lugar cuando la empresa adjudicataria del servicio de control telemático de agresores cambió de Telefónica a Vodafone, lo que impidió corroborar en los juzgados, durante cinco meses, si los acusados se saltaban las órdenes de alejamiento. Las incidencias, no obstante, también incluyen fallos vinculados a falsas alarmas, problemas de cobertura, el tiempo, a veces excesivo, que se tarda en atender las alertas y otros problemas detectados desde hace años y que explican, en parte, que en algunas autonomías los brazaletes apenas se usen.

Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el uso de pulseras ha crecido en toda España desde unas 1.100 activas en 2018 hasta 4.515 en 2025. Su uso se ha ido ampliando porque desde el Ministerio de Igualdad se han hecho llamamientos a los jueces para que impongan este sistema de protección, dado que ninguna mujer ha sido asesinada mientras su expareja estaba siendo controlada con un dispositivo telemático. Sin embargo, estos mensajes no han hecho mella en Catalunya, donde apenas hay 80 pulseras activas de las 4.515, frente a, por ejemplo, las 1.635 con las que cuenta Andalucía o las 360 de Madrid.

Atención telefónica

De hecho, Catalunya es la tercera autonomía con menos pulseras activas, por detrás de Asturias (61), Navarra (56) y Cantabria (55), comunidades con una población mucho menor. Aunque los motivos no se han estudiado de forma pormenorizada, según los juristas consultados, obedecen a una mezcla de circunstancias. En primer lugar, el fenómeno tiene mucho que ver con que Catalunya también es una de las autonomías donde se rechazan más órdenes de alejamiento y uno de los usos de las pulseras es, precisamente, para controlar que el denunciado cumple con esta medida cautelar.

Además, en términos generales, las víctimas suelen preferir el servicio de atención telefónica Atempro, que también les ofrece atención inmediata si detectan cualquier riesgo, pero no implica tener que llevar siempre encima, ella y el denunciado, un dispositivo que controla los movimientos y pita cada vez que ambos se aproximan o el agresor manipula el aparato o se queda sin batería. No hay que olvidar que muchos maltratadores usan los dispositivos precisamente para intentar seguir amedrentando a sus víctimas y que estas, en ocasiones, rechazan llevarlos.

No hay "cultura" de uso

Además, según indican las juristas, en Catalunya no hay "una cultura" de uso de las pulseras y, por este motivo, solo se imponen cuando el riesgo es letal o el agresor ha incumplido, reiteradamente, las órdenes de protección anteriores. "No existe la dinámica" de recurrir a estos dispositivos, que empezaron a implantarse en 2009, explica Marisa Fernández, jurista de los colectivos Novembre Feminista y Dones Juristes, porque el anterior Govern "pensaba que las pulseras no eran la panacea y nos las promovió". "Consideraba que podían angustiar a las mujeres y se ha preferido que en los casos graves los Mossos hagan seguimientos y llamen a las mujeres", añade.

A su vez, la letrada Paula Narbona corrobora que "rara vez" el fiscal o las acusaciones solicitan que se imponga una pulsera de control telemático porque la "lucha se centra en conseguir que se decrete una orden de alejamiento". En Catalunya se rechazan la mitad de las peticiones. En concreto, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se denegaron 2.966 de 5.750 solicitudes (el 51%), cuando la media española reduce a un 33% las desestimaciones (13.798 de 41.237 peticiones). Se trata de un problema conocido y denunciado por los especialistas en violencia de género e incluso por la fiscalía catalana, pero los jueces se defienden alegando que siguen a rajatabla los requisitos previstos en la ley.

Por el contrario, María José Valera, también abogada especializada en violencias machistas, opina que en Catalunya los magistrados, en términos generales, "minimizan" el riesgo que sufren las víctimas: "No es razonable –señala– pensar que se otorgan menos órdenes de protección porque en Catalunya las mujeres son más exageradas o los agresores menos peligrosos". A su vez, la letrada Júlia Humet opina que quizá la infrautilización de las órdenes y las pulseras esté relacionada con el sistema de evaluación del riesgo de los Mossos, que no está del todo "afinado" o es más "estricto" a la hora de valorar un caso como riesgo alto o extremo. Y, al mismo tiempo, opina que el criterio judicial "es muy restrictivo y, si no hay una violencia física demostrable, no se concede la orden de alejamiento".

Demasiado tiempo

La magistrada Francisca Verdejo, durante años titular del juzgado de violencia número dos de Barcelona y recientemente destinada a Granada, ha detectado dos fallos fundamentales en las pulseras. El primero está relacionado con que la central que pilota los datos está en Madrid y no es cercana a la víctima. "Pensemos en un pueblo remoto en el Empordà o el Pirineo. La pulsera detecta un quebrantamiento de la orden, se llama a la víctima, al agresor, y luego se activa a la comisaría más cercana. Pasa demasiado tiempo. Esto lo deberían controlar los Mossos y las comisarías más cercanas a la víctima", explicó a EL PERIÓDICO en enero de 2023.

El segundo problema, según Verdejo, es el estrés que las pulseras generan en las víctimas. "Hay muchos falsos positivos. Salta la alarma cuando el investigado está cerca del radio por muchos motivos, como inhibidores de frecuencia, olvidos de cargar la batería... y esto genera una situación de estrés tremendo en la víctima, que resulta perjudicada".