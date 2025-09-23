Catalunya se adentra en un otoño más cálido de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias

Este lunes, jornada que marca el inicio oficial del otoño en todo el hemisferio norte, Catalunya se ha despertado con un cambio de tiempo. Tras las intensas lluvias del domingo, la semana empieza con un notable descenso de las temperaturas respecto a la semana pasada y, por fin, un ambiente mucho más otoñal y acorde a la época. Pero por más reconfortante que resulte esta atmósfera tras un verano asfixiante, los modelos apuntan a que esta no será la panorámica general para toda la estación. Según los pronósticos estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Catalunya vivirá un otoño cálido con valores por encima de lo esperable para la estación. Esto no significa que hará calor durante todo este periodo, pero sí que los termómetros marcarán valores más altos de lo normal durante toda la temporada otoñal y hasta como mínimo el mes de diciembre.

Los modelos estacionales a largo plazo indican que durante el escenario más probable durante el próximo trimestre es que las temperaturas estén por encima de lo normal en Catalunya. Hay un 70% de probabilidades de que la estación sea más cálida de lo normal, un 20% de que esté en la media esperable para la época y un 10% de que resulte más frío de lo habitual. Esta tendencia también se observa en el resto del territorio peninsular, donde de norte a sur también se anticipa un otoño más cálido de lo normal. Sin ir más lejos, en la línea de lo observado en los últimos años como reflejo del impacto del calentamiento global en el territorio.

Los modelos se muestran inciertos sobre la evolución de las lluvias durante los próximos meses

Lluvias inciertas

Donde no se aclaran los modelos meteorológicos a largo plazo es en el caso de las lluvias. Sobre todo porque se trata de un fenómeno cambiante y difícil de predecir a meses vista y que no siempre se puede anticipar con tanta antelación. Los cálculos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indican que no hay una tendencia clara sobre cómo y cuánto lloverá en Catalunya en los próximos meses. En estos momentos, hay la misma probabilidad de que la estación resulte lluviosa, seca o normal. Aunque, por suerte, esta incertidumbre coincide con un momento en que los embalses catalanes superan el 70% y que, por lo tanto, no hay escasez de agua como en años pasados.

Los meteorólogos recuerdan que, en circunstancias normales, el otoño es una estación relativamente húmeda y marcada por la llegada de borrascas en Catalunya. Este año, además, tras un verano excepcionalmente cálido y con un Mediterráneo que aún mantiene temperaturas récord en pleno septiembre, no se descarta que el calor acumulado en el ambiente durante tantas semanas contribuya a la formación de tormentas torrenciales y episodios de gota fría en buena parte del litoral Mediterráneo. Aunque, para que se produzcan este tipo de eventos, hacen falta que estos factores coincidan en el tiempo con otros ingredientes atmosféricos. De ahí que los expertos afirman que habrá que fijarse en las previsiones a corto plazo para evaluar la llegada de lluvias otoñales en Catalunya.