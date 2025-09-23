Novedades
La Policía Nacional sobre MiDNI: será obligatorio a partir de abril de 2026
Los agentes han explicado los usos de esta herramienta que se podrá llevar en el móvil a través de la aplicación miDNI, pero tendrá limitaciones fuera del país
Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
Nuevo DNI digital: cómo funciona, cómo obtener la app y cómo usarlo en el móvil
Luis Miguel Mora
El carnet de identidad se ha actualizado para ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de poder llevarlo de manera digital. MiDNI es la nueva herramienta que ha puesto en marcha la Policía Nacional para complementar el formato físico del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El sistema de identificación mediante nuestro teléfono móvil ha generado muchas dudas, porque algunas personas creen que es un sustitutivo del método tradicional. Sin embargo, los agentes aclaran que MiDNI no reemplaza al documento físico, sino que lo complementa, ofreciendo una alternativa más cómoda y accesible. Este nuevo sistema permite a los ciudadanos llevar su identificación en el móvil, facilitando trámites y verificaciones en situaciones cotidianas.
Descarga la app MiDNI
Para utilizar MiDNI es necesario descargar una aplicación oficial que garantiza la seguridad y privacidad de los datos personales. La app es gratuita y permite tener en el teléfono móvil una copia oficial del Documento Nacional de Identidad con plenas garantías de seguridad.
La Policía Nacional ha destacado que este formato digital cuenta con altos estándares de protección, evitando posibles usos indebidos o accesos no autorizados. Podrás acceder con un sistema de validación biométrica y claves cifradas, de modo que solo el titular pueda acceder a él.
Además, la implementación de MiDNI busca adaptarse a las necesidades tecnológicas actuales, promoviendo la digitalización en los servicios públicos. Sin embargo, el carnet físico seguirá siendo imprescindible en la mayoría de trámites e identificaciones casos donde se requiera la presentación del documento original.
Así puedes usar MiDNI
Este proyecto impulsado por el Ministerio del Interior y gestionado por la Policía Nacional, forma parte de la estrategia de digitalización de los servicios públicos. A partir de abril de 2026 ya será obligatorio aceptarlo en los casos que han explicado los agentes.
Su uso será válido para identificarse en gestiones administrativas, servicios sanitarios, recogida de medicamentos en farmacias, acceso a recintos públicos o privados, o incluso para votar en unas elecciones. Sin embargo, no sustituirá al DNI físico en todos los contextos.
En un vídeo publicado por la Policía Nacional ha detallado cuando será válido:
- Alojarse en un hotel o alquilar un coche: Será posible hacer el check-in si se presenta el DNI a través de la aplicación.
- Usarlo en el extranjero: MiDNI solo es válido dentro de España y no permite cruzar fronteras ni viajar a otros países.
- Firmar escrituras ante notario o establecer contratos: El DNI digital servirá como acreditación en trámites jurídicos.
- Viajar en avión o tren dentro de España: Podrá utilizarse para comprar billetes y pasar controles de acceso.
- Acceder a conciertos, teatros o edificios oficiales: El móvil será suficiente para validar la identidad en controles de entrada.
- Recoger medicamentos en farmacias: Bastará con mostrar la receta electrónica vinculada al DNI digital.
- Votar en elecciones: Los ciudadanos podrán identificarse en el colegio electoral con la app miDNI.
MiDNI abre la puerta a un nuevo modelo de identificación más cómodo y adaptado a la era tecnológica y será complementario al documento físico durante un tiempo.
