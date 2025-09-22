Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El sector asegurador, una oportunidad laboral para los jóvenes

La FP Dual Seguros ofrece una triple titulación, adaptando el Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas para complementarlo con modulos específicos en materia de seguros

El sector asegurador se consolida como uno de los más estables y con mejor proyección de futuro en España. Una industria que no solo desempeña un papel esencial en la economía, garantizando la seguridad financiera de familias y empresas, sino que además ofrece altos índices de empleabilidad y buenas perspectivas de desarrollo a largo plazo. El crecimiento constante del mercado, unido a su rápida transformación digital y a la diversificación de sus productos y servicios, hacen de los seguros un terreno especialmente fértil para los jóvenes.

Sin embargo, las empresas buscan incorporar profesionales cualificados. Es necesaria una formación específica y, por ello, el sector asegurador impulsa la iniciativa FP Dual Seguros, un proyecto pionero en España con el que atraer, formar y retener talento, adaptando el Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas para incluir módulos de contenido específico en materia de seguros.

Así, los alumnos graduados en este programa obtienen una triple titulación: el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, una certificación de los módulos de seguros y el título de Mediador de seguros nivel 2. Una base versátil y sólida, ideal para iniciar una carrera prometedora en el sector.

Experiencia laboral asegurada

El alumnado alterna las clases con una estancia de prácticas en una empresa. Este tipo de formación, que está remunerada, no solo ayuda a afianzar los conocimientos adquiridos en el aula, sino que también ofrece una primera experiencia laboral muy valiosa en cualquier currículum.

De hecho, el 70% de los alumnos de la FP Dual Seguros fue contratado por la misma compañía donde cursó sus prácticas, muestra de la eficacia del modelo dual como vía de acceso al mundo laboral.

El propio centro educativo facilita la búsqueda de posiciones de prácticas mediante la firma de convenios, el acompañamiento personal de un tutor y otras iniciativas como el Speed Dating, un acontecimiento innovador en el que gran variedad de empresas exponen todas sus vacantes en un mismo lugar para que los estudiantes puedan postularse según sus intereses, favoreciendo así un contacto ágil y sencillo entre la oferta y la demanda.

Además, este año el sector asegurador pone en marcha una bolsa de empleo dirigida a los graduados. Una herramienta diseñada especialmente para facilitar su incorporación al mercado de trabajo una vez finalizada la formación.

Socios estratégicos

La FP Dual Seguros está patrocinada por Fundación MAPFRE y Z Zurich Foundation, y dispone del apoyo de las principales asociaciones representativas de la industria aseguradora: UNESPA, AEMES, ICEA, Consejo General de Mediadores, Fecor, Fundación ADECOSE y Fundación Bertelsmann.

Puede cursarse en once centros de Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Con más de 600 graduados desde su creación en 2017, la FP Dual Seguros es ya toda una referencia de colaboración público-privada en materia educativa, uniendo a administraciones, asociaciones empresariales, compañías y centros formativos con un objetivo común, dar respuesta a la creciente necesidad de perfiles cualificados en la industria del seguro.

