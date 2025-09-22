Las reservas de los embalses catalanes aumentan de nuevo tras las lluvias del fin de semana

Las lluvias del pasado fin de semana reactivaron ríos y rieras, que bajaron con mucha intensidad durante las últimas horas. De hecho, los aguaceros causaron dos muertes en el río Bitlles y provocaron todo tipo de incidencias: cortes de carreteras y afectaciones en los trenes y aeropuertos. Pero además, recargaron las reservas de agua acumuladas en los embalses de las cuencas internas. Tanto el Llobregat como el Ter, las dos principales fuentes de abastecimiento para Barcelona, Girona y la mayoría de comarcas de la mitad este de Catalunya, experimentaron crecidas importantes.

Las precipitaciones se acumularon con especial intensidad en el Anoia, el Bages y varios puntos de la Catalunya Central (destacaron los más de 123 mm que cayeron en Montserrat). En esta zonas, las lluvias sirvieron para redoblar los caudales de los ríos, pero no los embalses. En cambio, en lugares como el Port del Comte (115 mm) y Núria (55,7 mm) el agua sí terminará en los pantanos de Sau y Susqueda (en el Ter) y la Llosa del Cavall y la Baells (en la cuenca del Llobregat).

A día de hoy, Sau se encuentra a más del 60% de su capacidad, mientras que Susqueda está casi al 81%. Es de esperar que estos dos porcentajes se incrementen en las próximas horas, pero ya están un punto porcentual por encima que hace una semana.

En el caso del Llobregat, La Baells roza el 86% de su volumen máximo y la Llosa del Cavall (en el río Cardener, que desemboca en el Llobregat) rebasa el 88%. El pantano que no ha recibido prácticamente nuevas reservas durante este fin de semana de precipitaciones es el del Alt Empordà, Darnius Boadella que ha descendido ligeramente y se sitúa por debajo del 59%.

A la espera de otoño

La situación general de las cuencas internas catalanas eleva el agua embalsada al 74,09% de la capacidad total. Se trata de un dato que supera al de hace siete días y que seguirá aumentando durante los dos próximos días, porque el efecto de las lluvias no es inmediato.

La mejora de la situación hídrica no responde solo a las lluvias de los últimos meses, sino también al papel clave de las plantas desalinizadoras, que han trabajado a más del 80% de su capacidad. Gracias a su producción constante, que complementa las reservas naturales, los embalses han logrado conservar niveles elevados incluso durante el verano.

De cara a las próximas semanas, se espera la llegada de nuevas precipitaciones, coincidiendo con el inicio del periodo más lluvioso del otoño, fundamental para recargar los embalses. Si las lluvias son abundantes, no se descarta que, tras meses de funcionamiento intensivo de las desalinizadoras, pueda ser necesario abrir compuertas y liberar parte del agua almacenada. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierte que este otoño podría ser más húmedo de lo habitual y dar lugar a episodios intensos, como la formación de una dana, favorecidos por las elevadas temperaturas del mar tras el verano.