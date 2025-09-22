Renfe habilita 41.000 plazas en autobuses para cubrir el tramo entre Sitges y Gavà durante el corte de la R2 Sud

Desde este lunes y hasta el domingo próximo, el corredor ferroviario sur, el que cubre la línea R2 Sud, queda interrumpido en el tramo entre Sitges y Gavà por obras en la estación de Castelldefels. La actuación de Adif ha llevado a Renfe a desplegar un Plan Alternativo de Transporte (PAT) con 55 autobuses que ofrecen 41.000 plazas diarias para suplir la afectación tanto en la R2 Sud como en las líneas regionales de la costa. Desde primera hora, en Sitges y en Gavà hay previstos buses directos y semidirectos para que los usuarios de Rodalies puedan continuar sus trayectos. También se han planificado buses desde Garraf, Playa de Castelldefels y Castelldefels. Por lo que respecta a los usuarios de trenes regionales, el servicio alternativo por carretera es directo entre Cunit y la Zona Universitària de Barcelona.

En un mensaje en la red social X, el secretario para la Movilidad y las infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha pedido a la población que reduzca la movilidad "en la medida de lo posible" a raíz de esta próxima "semana complicada".

En todas las estaciones de tren, el dispositivo de autobuses está organizado cerca del edificio principal, excepto en Sitges y Castelldefels Playa. En el primer caso, la parada de servicio alternativo se ubica en el Paseo de Vilafranca, junto al parque de Can Robert, donde se encuentra la parada habitual del bus interurbano con Barcelona, a unos 400 metros caminando desde la estación. En Castelldefels Playa, los buses se cogen en el Paseo Marítimo, a tres calles de distancia del apeadero.

El corte del servicio durará hasta el domingo 28 incluido, día en el que circularán trenes en pruebas y sin viajeros "para garantizar que el lunes 29 el servicio pueda prestarse con normalidad después de una semana de trabajos en la infraestructura", afirma el operador ferroviario. Para minimizar el trasiego a los viajeros, Renfe ha anunciado la contratación de 40 nuevos auxiliares de información en el transporte, así como la instalación de cartelería de gran formato y cartelería digital, así como un refuerzo de la megafonía.

El operador ferroviario apunta que en la web rodaliesdecatalunya.cat existe una tabla con el tiempo estimado de trayecto teniendo en cuenta el uso del tren y del bus alternativo para el tramo interrumpido, para que los usuarios puedan calcular la afectación en sus desplazamientos.

Las obras en Castelldefels

El corte en el corredor sur viene provocado por las obras que Adif ejecuta en la estación de Castelldefels, donde se reordenará el esquema de vías para separar el tráfico de trenes de Rodalies de las circulaciones sin paro de trenes de media y larga distancia, de forma que se eviten interferencias. La previsión es que las vías 1 y 6 se destinen a los trenes que pasan -con parada o no- por esta estación, mientras que las vías 2 y 4 serán para los convoyes con origen o destino Castelldefels. La vía 3 será para el estacionamiento de maquinaria de mantenimiento.

Aparte de rehacer la planificación de vías, se construirá un nuevo paso inferior para cruzar los andenes y mejorar la accesibilidad.