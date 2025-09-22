La portada de EL PERIÓDICO del 23 de septiembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  3. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
  5. Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
  6. Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages
  7. La tormenta deja más de 100 litros en Montserrat y causa estragos en toda la Catalunya central
  8. Revolucionario invento para reducir hasta el 90% del humo de las chimeneas de leña

Trump vincula el uso de paracetamol con el autismo, contradiciendo décadas de estudios médicos

¿Qué es la leucovorina, el fármaco que Trump recomienda para el autismo?

Los nuevos fármacos contra el alzhéimer tienen una eficacia similar a los del cáncer o la esclerosis múltiple

Resultados de la Primitiva del lunes 22 de septiembre de 2025

"Existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas", avisaron los jueces de Granada en enero sobre las pulseras antimaltrato

De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir agua residual en potable sin paso previo por el río

