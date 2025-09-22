El informe para erradicar la pobreza infantil en Catalunya propone incluir el gasto en vivienda como indicador de vulnerabilidad

El pasado febrero la Conselleria de Drets Socials encargó a ocho expertos - el Comitè d'Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS)- que elaboraran una propuesta para reformular los servicios sociales en Catalunya. Este lunes, el equipo encargado de abordar la pobreza infantil en Catalunya, dirigido por Pau Mari-Klose, ha presentado el primero de esos informes. Un informe que parte de la base de que las políticas aplicadas hasta ahora "no han sido suficientes ni en cobertura ni en cuantía" para reducir la pobreza infantil y que, por tanto, es necesario ampliar las ayudas, ampliar las familias beneficiarias e incluir también a aquellas que sufren situación de privacidad, pese a que por ingresos no están consideradas pobres. En un contexto de tensión habitacional, los expertos también proponen que el gasto en vivienda sea un indicador de vulnerabilidad.

En Catalunya hay 188.452 niños y niñas en situación de pobreza severa

El punto de partida es que Catalunya tiene unos niveles muy elevados de pobreza infantil en comparación con Europa. Y las ayudas económicas y prestaciones han tenido un "impacto limitado"; es decir, pese a esas ayudas, el "riesgo de pobreza infantil apenas se reduce". Las prestaciones específicas para la infancia tienen un alcance reducido, al igual que la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital. Muchas familias quedan fuera del sistema o reciben importes insuficientes.

Un 17% de los niños de hogares con ingresos modestos, pero no clasificadas oficialmente como pobres, sufren privaciones

Y la vivienda aparece como factor clave en esta ecuación: el 45,5% de niños en pobreza severa viven en hogares con sobrecarga de vivienda (más del 40% de los ingresos destinados a techo y suministros). Esa cifra es de un no despreciable 12,3% en familias con ingresos intermedios. Pese a ello, en 2023, solo 35.901 familias con menores recibieron apoyo, frente a más de 91.700 hogares con niños en pobreza severa y unas 250.000 en riesgo de pobreza.

El informe atribuye las causas de este panorama a varios factores. En primer lugar, que los recursos destinados a infancia y a las familias son insuficientes; en segundo, a la "baja cobertura" de las prestaciones, que deja fuera a una parte significativa de familias necesitadas. Un tercer elemento es la fragmentación entre Generalitat, Estado y ayuntamientos. Los expertos alertan del fenómeno del 'non-take-up'; es decir, familias que tienen derecho a las ayudas pero no acceden a ellas por desconocimiento, dificultades administrativas o desconfianza. Y, finalmente, ponen sobre la mesa el factor de la privación material.

"No basta con tener prestaciones: su cuantía debe ser suficiente para sacar a las familias de la pobreza"

Hecho este diagnóstico, el CETIS propone mejorar una "reforma profunda y ambiciosa de las ayudas", para mejorar su eficacia, reducir la cifra del 'non-take-up' y ampliar la protección teniendo en cuenta la privación material. "No basta con tener prestaciones: su cuantía debe ser suficiente para sacar a las familias de la pobreza", advierte el informe, que recuerda que en países del sur de Europa como España, "las ayudas resultan simbólicas en comparación con los costes reales de crianza".

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, a su llegada a la presentación del primer informe del CETIS sobre pobreza infantil en Catalunya. / Marc Asensio Clupes

Las propuestas

El decálogo para combatir la pobreza empieza con el primer objetivo de erradicar la pobreza infantil severa, que afecta a 188.452 niños y niñas. Las prestaciones actuales (RG, IMV, complemento de ayuda para la infancia) no garantizan ingresos por encima del umbral de pobreza severa. Por ello, el CETIS plantea revisar y reforzar la Renta Garantizada, integrar el IMV "en un sistema más coherente", y "asegurar que todos los hogares con niños dispongan de ingresos suficientes para superar el umbral de pobreza severa".

Un 9,6% de niños catalanes viven en hogares con sobrecarga por alquiler o hipoteca. Entre los niños en pobreza severa, esta sobrecarga sube al 45,5%

Pero el informe va más allá y propone ampliar la protección teniendo en cuenta la privación material. Señala que limitar las ayudas solo a las rentas más bajas "crea efectos barrera y desincentivos". Por eso, recomienda un modelo más flexible, en el que el apoyo económico llegue a un abanico más amplio de familias y disminuya progresivamente a medida que aumentan los ingresos.

"La pobreza infantil no es solo monetaria: muchos niños sufren privación material (alimentación insuficiente, falta de ropa adecuada, ausencia de libros o de un espacio para estudiar, carencia de recursos para actividades escolares y de ocio). Incluso familias que no cumplen los criterios de pobreza monetaria sufren privaciones graves", subrayan los expertos.

Complemento de vivienda y ayuda universal

Aquí, el coste de la vivienda se apunta como "un factor crítico". Un 9,6% de niños catalanes viven en hogares con sobrecarga por alquiler o hipoteca. Entre los niños en pobreza severa, esta sobrecarga sube al 45,5%.

En este ámbito, los expertos recomiendan al Govern crear un complemento de vivienda para familias con hijos y ampliar y simplificar los programas de ayudas al alquiler. Aquí sugieren que las prestaciones contemplen directamente indicadores de privación material como por ejemplo el coste del alquiler que pague una familia.

Otro objetivo de los expertos es reducir el número de familias que tienen derecho a ayudas pero que no las piden por desconocimiento, complejidad administrativa o desconfianza hacia la Administración. Este fenómeno, apuntanm afecta a la RGC y al IMV. Para ello proponen simplificar y automatizar los procedimientos administrativos, informar y acompañar mejor a las familias en la tramitación y compatibilizar prestaciones con ingresos laborales.

Y apuntan una estrategia innovadora: universalizar las ayudas en la primera infancia -el primer año o los tres primeros años, por ejemplo- para aumentar la cobertura, de forma de que al ser una ayuda universal, sin importar la renta, todos los niños están ya en el sistema. Pasada la fase universal, los niños más vulnerables podrían seguir recibiendo esa ayuda.

Asimismo, los expertos aconsejan usar información del sistema educativo (alumnado con necesidades socioeconómicas detectadas – NESE) para identificar a familias vulnerables y activar apoyos de la Administración.

El CETIS ha presentado todas estas propuestas en un acto en el Palau Robert presidido por la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha compartido el diagnóstico. “Catalunya arrastra desde hace décadas una tasa de pobreza infantil persistente y superior a la media europea. Uno de cada tres menores vive en situación de vulnerabilidad, y eso no solo es una injusticia social, sino también un freno para el futuro del país. Por eso necesitamos entender las prestaciones sociales como una inversión: invertir en infancia es invertir en cohesión, en igualdad de oportunidades y en prosperidad compartida”, ha remarcado la consellera.

En la presentación también han participado el secretario general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno; la secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania, Teresa Llorens; la presidenta del CETIS, Rosa Alarcón, y los investigadores Pau Marí-Klose, Sara Ayllón, Alba Lanau i Albert Arcarons.