Educación en Catalunya
Plataforma per la Llengua reclama impartir tres horas de catalán en bachillerato
La entidad presenta alegaciones al nuevo decreto curricular de bachillerato de la Conselleria d'Educació que mantiene en dos las horas de catalán
Plataforma per la Llengua ha presentado alegaciones al nuevo decreto curricular de bachillerato impulsado por el Departament d'Educació i FP al considerar que "incumple el mandato parlamentario de recuperar las tres horas de clase de catalán en esta etapa educativa" y el Pacto Nacional por la Lengua. La organización lamenta que se mantengan las dos horas actuales sin "hacer caso" a la moción del Parlament que pedía la tercera hora y hace un llamamiento "a todo el mundo" a presentar alegaciones para "demostrar que la tercera hora de catalán en bachillerato es una reivindicación masiva". Plataforma per la Llengua defiende que la tercera hora "no tiene ningún coste económico" y es "indispensable para mejorar los resultados académicos" en la lengua.
La entidad también señala que el Govern "incumple" el Pacto por la Lengua, que —remarcan— establece que es necesario "velar para que el alumnado alcance la competencia oral y escrita plena en catalán en registros formales e informales al final de cada etapa educativa".
Finalmente, Plataforma per la Llengua insta a presentar alegaciones que reclamen la tercera hora de catalán porque "no se puede desaprovechar la oportunidad de la aprobación del nuevo decreto de currículo en bachillerato".
