Pau Marí-Klose: "Es la Administración la que debe ir a buscar a las familias que necesitan ayuda, y no al revés"

Pau Marí-Klose, exresponsable del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil de España, ha dirigido el grupo de expertos -el nombre oficial es Comitè d’Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS)- al que la Conselleria de Drets Socials encargó elaborar un informe sobre cómo combatir la pobreza infantil en Catalunya. Este lunes han presentado su trabajo, que concluye que el impacto de las ayudas sociales es limitado, dado que apenas logran reducir la pobreza y que, por tanto, urge una revisión, que pasa por asegurar que las prestaciones llegan a todos los que la necesitan. El informe incorpora conceptos como el de ampliar la protección más allá de la pobreza monetaria, para incluir situaciones de privación material, motivadas principalmente por el elevado coste de la vivienda sobre el presupuesto familiar, reducir el número de familias que no piden las ayudas y mejorar la burocracia y coordinación entre administraciones.

El informe señala que las prestaciones actuales tienen un impacto limitado en el objetivo de reducir la pobreza infantil. ¿A qué lo atribuyen?

Gastamos poco en prestaciones, son poco generosas, de cobertura limitada y dirigidas a la pobreza más extrema, pero no cubren formas de vulnerabilidad emergentes, especialmente por los precios de la vivienda, que provocan en las familias una falta de recursos. Son familias que pueden tener ingresos, pero no son suficientes. Otro factor es el llamado 'non take up': familias que no hacen uso de las ayudas a las que tienen derecho. La conjunción de esos factores provoca el bajo impacto. Además, el nivel de gasto es bajo: España destina el 1,5% del PIB a combatir la pobreza; la media de la UE es del 2,4%. Gastamos poco y en poca gente.

Hacen hincapié en las situaciones de privación y lo achacan a los precios de la vivienda. ¿Estamos ante una nueva pobreza?

Los precios de la vivienda están creando una pobreza emergente en clases medias-bajas, especialmente en aquellas que viven de alquiler y que quedan en una situación de gran vulnerabilidad. En términos monetarios no son pobres, pero en términos de privación, sí. Hay mucha privación material y social en familias que tienen ingresos por encima de la Renta Garantizada.

La definición de pobreza en el primer mundo se basa en criterios monetarios, en los ingresos. Es importante, pero eso no cubre todas las situaciones de privación. Hay hogares que no se pueden permitir muchas cosas, como extraescolares, libros, ordenadores, una habitación con un escritorio para cada niño... Estas situaciones se dan en hogares donde los ingresos no son de pobreza. Pero son hogares donde hay una sobrecarga por el coste de la vivienda, que hace que a principios de cada mes se vacíe el presupuesto familiar. No estamos ante una pobreza estándard, que te dé derecho a la Renta Garantizada, pero sí que genera problemas de vulnerabilidad en la infancia. El objetivo pues es ampliar el perímetro de hogares que reciben ayuda.

¿Cómo?

Por ejemplo, con ayudas más amplias a la vivienda. En Catalunya hay 35.000 hogares con niños que reciben ayuda a la vivienda. Pero hay 91.000 hogares en pobreza severa. Y 180.000, en riesgo de pobreza. Y hay muchos hogares por encima del umbral de la pobreza que sufren sobrecarga debido al coste de la vivienda. Eso afecta a su capacidad de gasto en los niños. Apostamos por dar recursos a quien más lo necesita, pero al mismo tiempo ampliar el perímetro.

¿Han pensado en un importe?

No. Eso se debería graduar en función de la renta, la sobrecarga, el lugar de residencia. Tampoco se nos pedía eso. Esta estimación la debería hacer el Govern.

Hablan también de las familias que no solicitan las ayudas que les corresponden. ¿Tienen cuantificadas cuántas son?

Según datos de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), en España el 50% de familias que tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV) no lo piden y el 70% de las que tienen derecho a la ayuda por niños, tampoco.

Para reducir ese 'non take up', plantean simplificar los trámites y reducir burocracia. ¿Algún ejemplo concreto de cómo lograrlo?

Tenemos dos propuestas. Una, ir a una identificación alternativa de las familias, por ejemplo a través del sistema educativo, que identifica a los alumnos con necesidades específicas (NESE). Sería interesante trasladar eso al ámbito social e integrar a esas familias en el sistema para que la Administración pueda tener un papel proactivo. Que sea la Administración la que se dirija a las familias en situación vulnerable y que les ofrezca y guíe en las ayudas, en lugar de que sean las familias las que acudan a la Administración. Esta labor proactiva de la Administración es muy importante.

Segunda propuesta, establecer una prestación universal para todos los niños, que puede ser su primer año de vida o los tres primeros. Eso nos permitirá tener a todos los niños en el sistema y luego dar continuidad a los que estén en familias con menos ingresos. Generalizar esa ayuda es prohibitivo, pero establecerla durante uno o tres años para generar la afiliación es viable.

Esa propuesta del papel proactivo de la Administración es un cambio de paradigma.

Nos encargaron un informe para innovar y transformar. Hacemos propuestas disruptivas pero es un modelo que ya se ha probado. La detección de NESE va por aquí: el colegio detecta situaciones y activa las ayudas a ese niño. El Consorci d'Educació de Barcelona ha hecho una labor extraordinaria en este aspecto: en dos años se ha disparado la cobertura. Nosotros queremos implicar a todos los agentes con inquietud por el problema. Aspiramos a que en ese nuevo paradigma de Administración no haya compartimentos estancos, sino que haya complicidades.

Sugieren revisar la Renta Garantizada. ¿Cómo?

Elevar los límites para que todas las familias con dos o más niños estén cubiertas, que ahora no lo están.

¿Son fácilmente aplicables estas medidas? ¿Han pensado en alguna cifra de lo que sería necesario invertir?

Sí. Todas son factibles. Y más cuando el Govern ya tiene como proridad solucionar el problema de la pobreza infantil. Algunas de las medidas requieren inversión, pero otras son cuestión de mejorar la eficiencia. Y la eficiencia ahorra recursos. No hemos pensado una cifra, pero aspiramos a más gasto porque estamos por debajo de lo que Europa destina a prestaciones sociales.

¿Cuál es el riesgo de no hacerlo?

La pobreza infantil tiene consecuencias sociales y económicas. Está ligada a las altas cifras de fracaso escolar y abandono temprano que tenemos. También a problemas de salud como la obesidad infantil. Si no actuamos, las repercusiones serán sociales y económicas.

¿Tiene confianza en que el Govern trasladará estas recomendaciones a la práctica?

Teniendo en cuenta el talante y la trayectoria de la consellera, soy muy optimista. Ella entiende perfectamente la problemática y no tengo ninguna duda de su compromiso. Obviamente son necesarias alianzas políticas, pero el tema está en la agenda y confío en la buena fe de todos los actores políticos para impulsar esto.