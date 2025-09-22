Reunión privada
Omella informa al Papa de la marcha de las obras de la Sagrada Família
La Sagrada Família arranca en octubre el centenario de la muerte de Gaudí, que culminará el 10 de junio con la cima del templo coronada
La Sagrada Família de Barcelona invitará al papa León XIV por el centenario de Gaudí en junio de 2026
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se reunió este sábado con el papa León XIV en audiencia privada y le informó de la situación de la diócesis y de la marcha de las obras de la Sagrada Família.
Según ha explicado Omella en un apunte en X, la audiencia tuvo lugar en la Casa Pontificia de El Vaticano, en la proximidad de las fiestas de La Mercè de Barcelona. En el momento del saludo, se incorporaron los obispos auxiliares de Barcelona, David Abadías y Javier Vilanova, así como el secretario de Omella.
La Sagrada Familia de Barcelona espera recibir al papa León XIV en el templo en 2026, después de haber cursado la solicitud, de la que prevé recibir respuesta este mes de septiembre, según explicó el jueves el presidente delegado de la Junta Constructora, Esteve Camps.
Camps dijo que si la visita del Papa coincide con la celebración de la misa solemne por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la cual "presidirá él", y si no, presidirá una misa cuando se produzca su visita.
