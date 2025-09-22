Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

Hay tantas maneras de leer EL PERIÓDICO como lectores. La clásica en internet es entrar directamente a la portada (www.elperiodico.com), pero también puedes acceder a nuestras noticias a través de Google, otros buscadores y las redes sociales, entre otras vías.

Precisamente Google está introduciendo una serie de cambios en su hilo de noticias (conocido como Google Discover) para permitir que los usuarios puedan seleccionar sus medios preferidos. "Estamos actualizando Discover para hacer aún más fácil encontrar, seguir y conectar con el contenido y los creadores que más te importan", ha anunciado el buscador.

Sabemos que EL PERIÓDICO te encanta, así que para no perderte nada solo tienes que pulsar en este enlace y, en la página que se abrirá, clicar el botón 'Seguir en Google'.

El botón para seguir EL PERIÓDICO en Google / El Periódico

Con esta acción, Google te mostrará más noticias de EL PERIÓDICO de forma gratuita. Por tanto, tendrás un acceso más sencillo a información actualizada, rigurosa, contrastada, amena y fácil de leer.

Botón 'Seguir' en Google Discover

Otra manera de seguir EL PERIÓDICO gratis en las noticias de Google (o Google Discover) es pulsar el botón 'Seguir' que aparece arriba en nuestras piezas que te muestre el buscador. Esta función de momento solo está activa en Estados Unidos y algunos otros países. Su llegada a España está prevista para los próximos días o semanas.

Cómo seguir EL PERIÓDICO en Google Discover. / El Periódico

Esta es solo una de las novedades que Google ha incorporado a Discover, el hilo de noticias que millones de usuarios utilizan a diario para informarse. Otras es que se incluirán también publicaciones de redes sociales tanto de medios de comunicación como de creadores de contenido.

¿Por qué seguir EL PERIÓDICO en las noticias de Google?

Los algoritmos de Google muestran unas u otras noticias en función de cientos de factores, y no siempre aciertan a seleccionar informaciones veraces y rigurosas. Al seguir EL PERIÓDICO te aseguras el acceso a información de calidad y que encaja con tus intereses y preferencias.

Pionero en internet en España

EL PERIÓDICO fue el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha hace más de 30 años, el 7 de noviembre de 1994. También fue pionero en publicarse en castellano y catalán, con una doble edición que estrenó el 28 de octubre de 1997.