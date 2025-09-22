Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio pionero en internet

Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

Google introduce cambios en Discover para ayudarte a elegir qué noticias quieres ver

Una usuaria pulsa el botón 'Seguir en Google' para seguir las noticias de EL PERIÓDICO.

Una usuaria pulsa el botón 'Seguir en Google' para seguir las noticias de EL PERIÓDICO. / Óscar Toral

Óscar Toral

Barcelona

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hay tantas maneras de leer EL PERIÓDICO como lectores. La clásica en internet es entrar directamente a la portada (www.elperiodico.com), pero también puedes acceder a nuestras noticias a través de Google, otros buscadores y las redes sociales, entre otras vías.

Precisamente Google está introduciendo una serie de cambios en su hilo de noticias (conocido como Google Discover) para permitir que los usuarios puedan seleccionar sus medios preferidos. "Estamos actualizando Discover para hacer aún más fácil encontrar, seguir y conectar con el contenido y los creadores que más te importan", ha anunciado el buscador.

Sabemos que EL PERIÓDICO te encanta, así que para no perderte nada solo tienes que pulsar en este enlace y, en la página que se abrirá, clicar el botón 'Seguir en Google'.

El botón para seguir EL PERIÓDICO en Google.

El botón para seguir EL PERIÓDICO en Google / El Periódico

Con esta acción, Google te mostrará más noticias de EL PERIÓDICO de forma gratuita. Por tanto, tendrás un acceso más sencillo a información actualizada, rigurosa, contrastada, amena y fácil de leer.

Botón 'Seguir' en Google Discover

Otra manera de seguir EL PERIÓDICO gratis en las noticias de Google (o Google Discover) es pulsar el botón 'Seguir' que aparece arriba en nuestras piezas que te muestre el buscador. Esta función de momento solo está activa en Estados Unidos y algunos otros países. Su llegada a España está prevista para los próximos días o semanas.

Cómo seguir EL PERIÓDICO en Google Discover.

Cómo seguir EL PERIÓDICO en Google Discover. / El Periódico

Esta es solo una de las novedades que Google ha incorporado a Discover, el hilo de noticias que millones de usuarios utilizan a diario para informarse. Otras es que se incluirán también publicaciones de redes sociales tanto de medios de comunicación como de creadores de contenido.

¿Por qué seguir EL PERIÓDICO en las noticias de Google?

Los algoritmos de Google muestran unas u otras noticias en función de cientos de factores, y no siempre aciertan a seleccionar informaciones veraces y rigurosas. Al seguir EL PERIÓDICO te aseguras el acceso a información de calidad y que encaja con tus intereses y preferencias.

Noticias relacionadas y más

Pionero en internet en España

EL PERIÓDICO fue el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha hace más de 30 años, el 7 de noviembre de 1994. También fue pionero en publicarse en castellano y catalán, con una doble edición que estrenó el 28 de octubre de 1997.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  3. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
  5. Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
  6. Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages
  7. La tormenta deja más de 100 litros en Montserrat y causa estragos en toda la Catalunya central
  8. Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords

Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

Macrodispositivo policial para desalojar un cámping ilegal en Mataró

Macrodispositivo policial para desalojar un cámping ilegal en Mataró

¿Qué fallos registran exactamente las pulseras antimaltrato? ¿Cómo se van a solventar? Seis claves de una guerra abierta

¿Qué fallos registran exactamente las pulseras antimaltrato? ¿Cómo se van a solventar? Seis claves de una guerra abierta

Trump planea relacionar el uso de paracetamol con el autismo, contradiciendo décadas de estudios médicos

Trump planea relacionar el uso de paracetamol con el autismo, contradiciendo décadas de estudios médicos

Japón pone fin a su veterana misión orbital en Venus

Japón pone fin a su veterana misión orbital en Venus

El psicólogo Fran Sánchez, sobre la disonancia cognitiva: "Pocas cosas son más frustrantes y destructivas mentalmente que la incongruencia"

El psicólogo Fran Sánchez, sobre la disonancia cognitiva: "Pocas cosas son más frustrantes y destructivas mentalmente que la incongruencia"

Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democráctica: "La derecha no se leyó la ley"

Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democráctica: "La derecha no se leyó la ley"

Los bomberos encuentran el cadáver del padre arrastrado por el agua en Mediona junto a su hijo

Los bomberos encuentran el cadáver del padre arrastrado por el agua en Mediona junto a su hijo