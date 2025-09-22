Aprender idiomas: por qué escuchar con intención es más eficaz que hablar sin contexto

Aprender un idioma no se limita únicamente a practicar la conversación. Aunque hablar es fundamental, existen muchas otras estrategias que pueden ayudarte a dominar una lengua extranjera de forma más rápida y efectiva. Además, hay otros aspectos que pueden marcar la diferencia si se les presta atención.

Hélène Collinet, profesora de idiomas con casi 40 mil seguidores en Instagram, cuenta que durante años se centraba en que sus alumnos hablaran. Y les hacía hacer muchas presentaciones y actividades orales. Pero no funcionaba del todo. "Sólo hablaban los seguros, los que ya sabían. El resto se bloqueaba, repetía frases vacías o evitaba mi mirada. Y yo me frustraba pensando que no querían o que yo no motivaba lo suficiente", explica, añadiendo que no podía hacerlo en grupos grandes.

No forzar a hablar demasiado pronto

Hasta que Collinet hizo un descubrimiento. "El cerebro no aprende a hablar hablando", resuelve. "Aprende escuchando con intención, en contexto y con sentido. Como un bebé, que recibe input hasta que un día, naturalmente, habla. Nadie le dice a un bebé: Venga, di la A. Ahora la B. Conjuga el verbo jugar. Solo recibe el input comprensible, repetido y real y un día habla".

En el aula, explica la profesora, ocurre lo mismo. Y si se fuerza a hablar a los alumnos demasiado pronto "no hay base interna suficiente, se sienten inseguros y el resultado es mecánico y sin retención.

El problema es que "aún no tienen con qué hablar". Así, "primero se construye el capital lingüístico con input y la producción llega sola". "Sin input comprensible no hay base interna. Sin seguridad, la producción es mecánica y no se retiene. Cuando hay suficiente comprensión, las palabras brotan solas", asegura.

Así, cuenta Collinet, ha conseguido que sus clases sean "más ligeras, más conectadas y más eficaces. Y mis alumnos hablan de forma natural, sin presión", concluye.