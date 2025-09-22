La jueza de Sabadell que investiga el asesinato de Helena Jubany reabre el caso contra Ana Echaguibel

La jueza que instruye el caso del asesinato de Helena Jubany, ocurrido en Sabadell en diciembre de 2001, ha ordenado reabrir la causa contra una de las primeras sospechosas, Ana Echaguibel, así como proceder a obtener una muestra de su ADN. La resolución judicial llega después de las nuevas pruebas obtenidas del análisis de restos genéticos en el jersey que Jubany llevaba el día de su muerte. Esas pruebas ya motivaron hace unos días que la jueza citara a declarar el próximo 26 de septiembre a Santi Laiglesia, otro de los sospechosos, después que su ADN apareciera en dicha prenda. Ahora, la magistrada quiere comprobar si Echaguibel también estuvo en contacto con dicho jersey.

En el jersey de Jubany que fue hallado en la azotea –la víctima fue desvestida en el terrado antes de ser lanzada al vacío– se conserva ADN de varios perfiles genéticos: dos mujeres y un varón. Pero debido al deterioro de las muestras, ha resultado necesario aplicar las técnicas de secuenciación masiva más nuevas y potentes –un proceso de tres años– para poder concluir que el varón es Santiago Laiglesia.

En cuanto al resto de material genético, los científicos han concluido ahora que una de las dos mujeres es la propia Helena Jubany y que la otra no es Montse Careta, otra de las sospechosas, que se suicidó en prisión. La familia Jubany había pedido a la jueza que comparara ese perfil con el de Ana Echaguibel y ahora la magistrada atiende su petición. El tiempo corría en contra de la defensa de Jubany dado que el próximo 7 de octubre prescribía el caso para Echaguibel.

Se marchó de Catalunya

Echaguibel también era miembro de la Unió Excursionista de Sabadell, el club de montaña al que pertenecen el resto de investigados –Laiglesia y Xavi Jiménez– y desde donde se sospecha que se urdió el plan para acabar con la vida de Jubany. La víctima, un año antes de su muerte, se había instalado en Sabadell y se había apuntado a la UES para conocer a gente nueva, pero terminó acercándose a las personas que la mataron. Como Careta, Echaguibel también fue detenida y encarcelada por este asesinato. Pero tras el suicidio de Careta, Echaguibel fue liberada y la causa se sobreseyó provisionalmente en 2005. Tras quedar en libertad, Echaguibel se marchó de Catalunya. Desde entonces, y a pesar de los intentos de la familia Jubany de hablar con ella para saber si podía ayudarles a aclarar lo ocurrido con Helena, Echaguibel ha guardado silencio.

Echaguibel, como Laiglesia, también ha negado siempre haber tenido contacto con Jubany en los días previos al crimen. Si la prueba de ADN que ha pedido la jueza resulta positiva, esta mujer se hallaría en la misma situación de Laiglesia, que ha sido citado de nuevo a declarar.

La importancia del jersey

El viernes 30 de noviembre de 2001 Helena Jubany acudió a casa de Montse Careta. Jubany esa tarde trabajaba de bibliotecaria en el municipio de Sentmenat, pero acudió al piso de Careta al mediodía, fue drogada con Noctamid –un somnífero con benzodiacepina– y se quedó inconsciente.

Para la investigación resulta de gran interés objetivar quién estuvo en casa de Careta entre el viernes 30 de noviembre y la madrugada del domingo 2 de diciembre porque ello implica que se trata de una persona que estuvo custodiando el cuerpo drogado de Jubany en lugar de llevarla al hospital y que, en mayor o menor medida, participó del fatal desenlace, cuando la víctima –inconsciente– fue subida por la escalera hasta el tejado y arrojada al vacío.

Por eso las pruebas de ADN son tan decisivas para la fiscalía y para el abogado Salellas: ahora puede afirmarse que Laiglesia, que siempre había negado cualquier contacto con Jubany en las semanas anteriores al crimen, estuvo en el piso de su novia Careta y mantuvo algún tipo de contacto con Jubany cuando se produjeron los hechos. Y ahora, con la resolución de la jueza, podrá comprobarse si la desconocida que estuvo en contacto con la víctima es Ana Echaguibel.