La fiesta del fitness vuelve a Gavà con una mañana de yoga, baile y ‘stretching’

El Periódico y el Ayuntamiento de Gavà organizan el segundo Fitness Beach Gavà el próximo sábado 27 de septiembre

Gavà Fitnes Beach.

Gavà Fitnes Beach. / Maite Cruz

Marina Tovar

Tras el éxito de la última edición, con más de 350 asistentes, Gavà vuelve a acoger una jornada de deporte y vida saludable al aire libre. El próximo sábado 27 de septiembre, El Periódico y el Ayuntamiento de Gavà os invitan a una mañana de yoga, baile y ‘stretching’ en la playa. Con clases dirigidas abiertas al público, de la mano del patrocinador del evento David Lloyd, el Fitness Beach Gavà promete ser un ambiente entretenido y formativo, en el que aprender a cuidarse mejor.

El evento tendrá lugar en Gavà Mar, junto al monumento La Vela / Maite Cruz

El evento tendrá lugar en Gavà Mar, junto al monumento La Vela (en la avenida del Mar con la calle Roses). De 10 a 13 horas, los asistentes podrán disfrutar de tres clases dirigidas. En primer lugar, una clase de yoga para estirar el cuerpo, conectar con la respiración y la mente y aprender técnicas de meditación. A las 11 horas, tocará activarse con ‘dance fitness’, una modalidad divertida y animada de practicar deporte. Y a las 12 horas, el evento finalizará con una sesión de ‘stretching’, para relajar los músculos, desconectar y prepararse para el resto del día. Además de las clases, los entrenadores proporcionarán consejos y herramientas para cuidarse mejor.

El próximo sábado 27 de septiembre, El Periódico y el Ayuntamiento de Gavà os invitan a una mañana de yoga, baile y ‘stretching’ en la playa. / Maite Cruz

La actividad es gratuita, y con la reserva de plaza te puedes llevar una bolsa de regalo con detalles de los patrocinadores y colaboradores del evento. Es necesario llevar una toalla o esterilla para las actividades, y se recomienda también llevar agua y ropa cómoda. Las inscripciones ya están abiertas en el siguiente enlace.

