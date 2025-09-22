Catalunya encara una semana marcada por la bajada de los termómetros y la previsión de lluvia

Tal y como apuntaban los pronósticos, tras la colosal tormenta de este domingo, que descargó más de 100 litros por metro cuadrado en localidades como Montserrat y causó inundaciones en varios puntos del territorio, Catalunya arranca la semana con un cambio drástico de tiempo y, por fin, da la bienvenida a un clima mucho más otoñal. Los registros confirman que este lunes la temperatura ha bajado de forma considerable en toda la geografía catalana, dejando valores que a primera hora han oscilado entre los 13 y 17 grados en la costa y entre los 8 y 13 grados en el interior. Los pronósticos apuntan a que la semana también estará marcada por la lluvia. Empezando por este lunes, cuando de cara a la tarde hay al menos cuatro comarcas en aviso amarillo por intensidad de lluvias.

La semana arranca con un ambiente más fresco respecto al de los últimos días y un cielo marcado por la nubosidad. Según apuntan los modelos del Servei Meteorològic de Catalunya, a partir de la tarde se espera que vuelvan a crecer nubarrones en el noreste y en el Pirineo, donde se podrían dar precipitaciones dispersas. Entre las seis de la tarde y medianoche, hay cuatro comarcas en aviso amarillo por intensidad de lluvia (Baix Empordà, Gironès, Selva y Maresme) ante la posibilidad de que se acumulen más de 20 litros por metro cuadrado en periodos de tan solo media hora.

La inestabilidad atmosférica se seguirá abriendo paso de cara al martes, cuando se esperan chubascos dispersos en varios puntos. El Prepirineo y en el interior del cuadrante noreste tendrán que abrir el paraguas desde primera hora de la mañana. A lo largo de la tarde, los chubascos también podrán llegar a otros puntos de la mitad este y del resto del litoral central y, en algunos casos, ir acompañados de tormenta y de granizo. Los pronósticos indican que las lluvias de esta jornada serán de intensidad entre débil y moderada y acumularán cantidades de precipitación escasas o poco abundantes en puntos del norte del litoral y prelitoral central.

El miércoles, por su parte, también estará marcado por la formación de algunos chubascos dispersos en el cuadrante noreste, sobre todo en el litoral y prelitoral. A partir del mediodía, se espera que las lluvias también afecten de forma local a otros puntos de la mitad este y la vertiente norte del Pirineo. Los modelos indican que durante esta jornada las precipitaciones también serán de intensidad entre débil y moderada y acumularán cantidades de precipitación escasas o poco abundantes.