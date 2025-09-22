Previsión estacional
Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
Los modelos apuntan a que las temperaturas estarán por encima de la media en todo el territorio hasta como mínimo el mes de diciembre
Este otoño se vuelve a perfilar como más cálido de lo normal: "Las temperaturas estarán por encima de la media hasta diciembre"
Este lunes, jornada que marca el inicio oficial del otoño en todo el hemisferio norte, Catalunya se ha despertado con un cambio de tiempo. Tras las intensas lluvias del domingo, la semana empieza con un notable descenso de las temperaturas respecto a la semana pasada y, por fin, un ambiente mucho más otoñal y acorde a la época. Pero por más reconfortante que resulte esta atmósfera tras un verano asfixiante, los modelos apuntan a que esta no será la panorámica general para toda la estación. Según los pronósticos estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Catalunya vivirá un otoño cálido con valores por encima de lo esperable para la estación. Esto no significa que hará calor durante todo este periodo, pero sí que los termómetros marcarán valores más altos de lo normal durante toda la temporada otoñal y hasta como mínimo el mes de diciembre.
Los modelos estacionales a largo plazo indican que durante el escenario más probable durante el próximo trimestre es que las temperaturas estén por encima de lo normal en Catalunya. Hay un 70% de probabilidades de que la estación sea más cálida de lo normal, un 20% de que esté en la media esperable para la época y un 10% de que resulte más frío de lo habitual. Esta tendencia también se observa en el resto del territorio peninsular, donde de norte a sur también se anticipa un otoño más cálido de lo normal. Sin ir más lejos, en la línea de lo observado en los últimos años como reflejo del impacto del calentamiento global en el territorio.
Los modelos se muestran inciertos sobre la evolución de las lluvias durante los próximos meses
Lluvias inciertas
Donde no se aclaran los modelos meteorológicos a largo plazo es en el caso de las lluvias. Sobre todo porque se trata de un fenómeno cambiante y difícil de predecir a meses vista y que no siempre se puede anticipar con tanta antelación. Los cálculos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indican que no hay una tendencia clara sobre cómo y cuánto lloverá en Catalunya en los próximos meses. En estos momentos, hay la misma probabilidad de que la estación resulte lluviosa, seca o normal. Aunque, por suerte, esta incertidumbre coincide con un momento en que los embalses catalanes superan el 70% y que, por lo tanto, no hay escasez de agua como en años pasados.
Los meteorólogos recuerdan que, en circunstancias normales, el otoño es una estación relativamente húmeda y marcada por la llegada de borrascas en Catalunya. Este año, además, tras un verano excepcionalmente cálido y con un Mediterráneo que aún mantiene temperaturas récord en pleno septiembre, no se descarta que el calor acumulado en el ambiente durante tantas semanas contribuya a la formación de tormentas torrenciales y episodios de gota fría en buena parte del litoral Mediterráneo. Aunque, para que se produzcan este tipo de eventos, hacen falta que estos factores coincidan en el tiempo con otros ingredientes atmosféricos. De ahí que los expertos afirman que habrá que fijarse en las previsiones a corto plazo para evaluar la llegada de lluvias otoñales en Catalunya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages
- La tormenta deja más de 100 litros en Montserrat y causa estragos en toda la Catalunya central
- Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords