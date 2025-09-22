En Directo
Directo
Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
Las intensas lluvias barren Montserrat y dejan 400 incidencias en Catalunya este domingo.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.
Parlon afirma que el cadáver hallado es de un menor y buscan a quien se cree que es su padre
La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha dicho que el cadáver hallado este domingo por la noche en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) es el de un menor de 11-12 años, y durante la noche se busca al que creen que es su padre, también desaparecido. En declaraciones a medianoche en Sant Quintí de Mediona, donde desapareció por la tarde el coche de ambos, ha dicho que, según parece, unos testigos han explicado que el conductor se decidió a pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar. "Una desgracia grande que nos lleva a pedir mucha prudencia", también porque se lleva avisando de estas lluvias durante la semana, ha concretado. Los Bombers de la Generalitat han encontrado este domingo por la noche el cadáver mientras buscaban a dos personas desaparecidas en Sant Quintí que viajaban en un vehículo arrastrado por el agua durante las lluvias, y el coche se localizó vacío.
Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
Un cadáver ha sido hallado en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos personas que habían desaparecido tras ser arrastrado su coche por el agua a la altura de Sant Quintí de Mediona. La última jornada del solsticio de verano ha estado marcada por el paso de un devastador temporal que ha descargado con fuerza -con 124,5 litros en Montserrat-Sant Dimes- y ha dejado una víctima mortal, además de importantes incidencias en carreteras, trenes y aeropuertos.
El fuerte viento derriba árboles y un muro de la escuela de Sant Jaume d'Enveja
Un fuerte vendaval ha derribado este domingo algunos árboles y el muro de una escuela en Sant Jaume d'Enveja (Montsià). Según un vídeo enviado por un usuario al digital Vinaròs News y confirmado por la alcaldesa, Maria Teresa Solsona Betri, a Catalunya Informació, el viento y las lluvias han hecho caer árboles y una pared del patio del centro educativo.
"Las crecidas pueden ser muy importantes"
"Estamos haciendo un desplegamiento importante de la búsqueda de estas dos personas. Se ha localizado del vehículo y se está haciendo la recerca porque hay indicios importantes de que habían dos personas", han explicado los Bombers. "Es justamente el escenario que queríamos evitar, lo que hemos estado explicando durante toda la tarde. Tenemos que evitar acercarnos a las rieras y torrentes porque las crecidas pueden ser muy importantes", ha añadido.
El dispositivo de búsqueda lo integran también submarinistas y especialistas en rescate, ayudados también por drones y perros. Hasta la llegada de la noche, en la zona se ha trabajado también con un helicóptero.
Un testigo ha avisado a los Bombers
Un dispositivo de servicios de emergencias que lideran los Bombers de la Generalitat busca esta noche en la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) a dos personas que han sido arrastradas por el agua dentro de su coche, localizado sin nadie en su interior.
Fuentes de los Bombers de la Generalitat han informado a EFE de que sobre las seis y media de la tarde un testigo ha avisado a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas.
Los bomberos han desplazado al lugar diecinueve dotaciones de efectivos, que han localizado a primera hora de la noche el coche pero si nadie en su interior.
Esta riera de la comarca barcelonesa del Penedès es una de las que ha registrado una crecida súbita esta tarde a consecuencia de las fuertes tormentas caídas en Cataluña, que en algunos puntos del entorno de la capital catalana han dejado más de cien litros por metro cuadrado.
El dispositivo de búsqueda lo integran también submarinistas y especialistas en rescate, ayudados también por drones y perros. Hasta la llegada de la noche, en la zona se ha trabajado también con un helicóptero.
Récord en la estación meteorológica de Montserrat
"La estación meteorológica automática de Montserrat - Sant Dimes ha medido el día más lluvioso de sus 22 años de datos, con 126,4 mm (hasta las 21 h), de los cuales 39,9 mm en 30 min y 2,7 mm en 1 min. El día más lluvioso de la serie era el 24/06/2014, con 95,0 mm", ha escrito el Meteocat.
Dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona después de que su coche fuera arrastrado por el agua
Los Bombers de la Generalitat buscan desde esta tarde a dos personas que habrían desaparecido en Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) después de que su coche haya sido arrastrado por el agua a causa de las intensas lluvias. El vehículo ha sido localizado vacío, y ahora los servicios de emergencias realizan tareas de búsqueda para encontrar a los dos ocupantes. De hecho, los Bombers han efectuado durante todo el día más de 300 servicios, 120 de ellos en la última hora. Por ello, aunque las lluvias puedan remitir, se pide precaución porque los ríos y rieras pueden seguir creciendo en las próximas horas. En cuanto a los excursionistas atrapados en la Santa Cova de Montserrat, se está intentando abrir el camino con maquinaria pesada para poder sacarlos de allí con seguridad.
El río Riudebitlles alcanza el caudal de peligro en Sant Quintí de Mediona
El río Riudebitlles ha alcanzado un caudal de peligro, con 59 metros cúbicos por segundo, a su paso por la localidad de Sant Quintí de Mediona (Barcelona), ha informado la Agencia Catalana del Agua (ACA).
Las intensas lluvias que caen este domingo en Cataluña, que en las últimas horas se han concentrado en las del Ebro y en el entorno de Barcelona, han hecho subir rápidamente el nivel y el caudal de ríos y rieras, por lo que la ACA ha pedido a los ciudadanos "mucha precaución y evitar acceder" a las inmediaciones de los mismos.
Según la ACA, las lluvias de las últimas horas están haciendo subir el caudal especialmente en las comarcas de Anoia y Alt Penedès, en la provincia de Barcelona.
El río Ripoll a su paso por Montcada i Reixac arrastra un caudal de 30,3 metros cúbicos por segundo mientras la riera de Rubí experimental también un importante aumento.
Activado el plan de inundaciones en Barcelona
Barcelona ha activado el plan de inundaciones en Barcelona tras las intensas lluvias que han azotado esta tarde toda la provincia.
Protecció Civil y los Bombers de la Generalitat han alertado que el episodio de fuertes tormentas que afecta a Catalunya sigue activo y han reclamado prudencia. "Vienen otras tormentas, y tenemos que pedir a la población responsabilidad, la situación puede cambiar muy rápidamente; lo que parece una situación segura se puede complicar", ha asegurado el jefe de guardia de los Bomberos, José Luis López.
El teléfono 112 recibe más de 600 llamadas por las lluvias y los Bombers realizan más de 200 servicios
El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 600 llamadas esta tarde por las lluvias en buena parte de Catalunya, y los Bombers de la Generalitat han realizado unos 220 servicios por inundaciones, caídas de árboles o rescate de excursionistas. En Montserrat, ya han sido evacuados todos excepto nueve que están en la Santa Cova. Desde esta madrugada y hasta las 16 horas se han superado los umbrales de riesgo por intensidad de lluvia en varios municipios, como Montserrat-Sant Dimes (Bages), con 124,5 litros; Rellinars (Vallès Occidental), 111,2 litros; el Port del Comte (Solsonès), 101,9 litros; o Alinyà (Alt Urgell), 64,2 litros.
El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las 20 horas, 616 llamadas relacionadas con el episodio de precipitaciones intensas. La mayoría procedían del Vallès Occidental, 32,4%, seguido del Baix Llobregat, 18,8%, Barcelonès, 14%, y Bages, 11,3%. Hasta la 1 del mediodía se habían recibido 25 llamadas, pero a partir de entonces empezaron a aumentar rápidamente, hasta que entre las 6 y 7 de la tarde se recibieron cerca de 200 y entre las 7 y 8 unas 200 más.
