El temporal altera el tráfico aéreo en Barcelona y causa numerosos retrasos en los vuelos

El temporal que este domingo atraviesa Catalunya está alterando el tráfico aéreo y, según reportan las autoridades, está provocando retrasos de hasta 1h en el aeropuerto de Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat. Las lluvias, activas desde primera hora de la mañana, se han intensificado desde este mediodía, cuando se ha detectado la formación de un frente justo delante de las costas del Garraf y que, tal y como muestran las imágenes por radar, se está desplazando hacia la zona del aeropuerto. En estos momento se contabilizan al menos dos centenares de vuelos afectados por causas meteorológicas.

En situaciones así, la intensidad de las lluvias puede afectar al tráfico aéreo porque reducen la visibilidad de pilotos y controladores, lo que obliga a aumentar las distancias de seguridad entre aeronaves y ralentiza despegues y aterrizajes. También pueden presentarse retrasos derivados de turbulencias, formación de tormentas eléctricas y acumulación de nubes densas que obligan a desvíos o cancelaciones de vuelos, generando retrasos en cadena.

Los modelos indican que las lluvias, lejos de menguar, seguirán cogiendo fuerzas en las próximas horas. El Servei Meteorològic de Catalunya mantiene activados dos avisos en la zona del aeropuerto; uno de nivel amarillo por intensidad de lluvias desde este mediodía hasta la noche, ante la posibilidad de que se registren hasta 40 litros por metro cuadrado, y un aviso naranja por tiempo violento debido a la posibilidad de que las lluvias lleguen acompañadas de tormenta, granizo y fuertes rachas de viento.

Desde AENA, entidad encargada de la gestión de los aeropuertos en España, se informa de posibles incidencias derivadas del mal tiempo en Barcelona, Palma de Mallorca y Menorca, donde también hay avisos por intensidad de lluvia y temporal. Las autoridades piden a la población que tiene previsto viajar este domingo consultar en tiempo real el estado de su vuelo para anticiparse ante eventuales incidencias.