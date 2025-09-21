Este domingo
Rescatados tres excursionistas atrapados en una canal del Pedraforca
Los bomberos movilizaron un helicóptero hasta la zona, muy conocida por ser de difícil acceso
La Guardia Civil registra 1.050 rescatados y 87 muertes en la montaña en lo que va de año
El cuerpo de Bombers de la Generalitat informa del rescate de tres excursionistas que este domingo quedaron atrapados en la canal del Riambau en el Pedraforca, cerca del municipio de Saldes. Esta ruta es conocida por ser una de las más complejas de la montaña, ya que cuenta con varios tramos de difícil acceso, no señalizadas y muy marcadas por los ascensos verticales.
Según explican los servicios de emergencia, alrededor de las ocho de la mañana se recibió una llamada al 112 alertando de la situación de estos excursionistas, que durante su recorrido "se desorientaron" y "quedaron atrapados" en este paraje montañoso. La situación meteorológica adversa de este domingo demoró el rescate pero, tal y como explican los bomberos, en cuanto se detectó una mejora de la visibilidad se envió un helicóptero de rescate a la zona.
Las autoridades informan de que los excursionistas han sido rescatados con éxito y que, según se reporta, no han sufrido ningún tipo de heridas o lesiones derivadas del suceso.
