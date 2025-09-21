PREVEO, la agenda digital que revoluciona la gestión de la demanda en Barcelona.

Impulsada por el Gremi d’Hotels de Barcelona, PREVEO es la iniciativa que pretende transformar la manera en la que hoteles, restaurantes, operadores turísticos, espacios culturales y empresas de movilidad se preparan para los picos de mayor demanda. “Hasta ahora, muchos operadores trabajaban a ciegas o con información dispersa. Con PREVEO damos un salto cualitativo: pasamos de una gestión reactiva a una gestión predictiva”, señaló Manel Casals, director general del Gremi.

Inteligencia para anticipar la demanda

La herramienta ofrece una visualización estructurada de la agenda de los eventos más relevantes de la ciudad, incluyendo geolocalización, previsión de impacto, público objetivo e inteligencia de mercado. Así, los operadores tienen la posibilidad de anticiparse con semanas de antelación a concentraciones de visitantes y adaptar su oferta.

Y es que, durante su fase piloto, PREVEO selló su capacidad para mejorar la planificación de ocupación, personal y servicios. “No es solo una herramienta de consulta, es un sistema de apoyo a la toma de decisiones que puede marcar la diferencia en rentabilidad y experiencia del cliente”, destacaron desde uno de los establecimientos que participaron en las pruebas.

Barcelona referente internacional en la gestión inteligente de destinos urbanos

Integración y facilidad de uso

Uno de los propósitos de PREVEO es su facilidad de uso, por lo que su diseño prioriza la claridad y usabilidad de forma que cualquier profesional pueda acceder a la información en tiempo real. Su funcionamiento será a través de la nube, con acceso mediante licencia anual y contará con una API abierta que permitirá la integración con sistemas de gestión hotelera (PMS), revenue management (RMS) o CRM, posibilitando la automatización de decisiones como ajustes de precios, planificación de personal o activación de campañas en función de la previsión de afluencia.

Apuesta con el futuro de la ciudad

La plataforma se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de Barcelona y está financiada por el Fondo Next Generation EU. El Ayuntamiento de Barcelona la incluye dentro de las medidas de transformación digital de la economía del visitante para el período 2024-2027. Más allá de la tecnología, PREVEO representa un ejemplo de colaboración entre ciudad y sector privado para anticiparse a los retos del turismo urbano y maximizar la eficiencia, el valor y la experiencia de los visitantes.

Oferta de lanzamiento

PREVEO estará disponible por 65€ al mes con compromiso anual. Aquellos que soliciten su licencia antes del 31 de diciembre de 2025 podrán beneficiarse de un precio reducido de 45 € mensuales durante el primer año. Con esta herramienta, Barcelona busca consolidarse como referente internacional en la gestión inteligente de destinos urbanos, demostrando que anticipar es la clave para crecer de manera sostenible. Más información de PREVEO en: https://mypreveo.com/