La portada de EL PERIÓDICO del 22 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 22 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 22 de septiembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 22 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
  5. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  6. Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán
  7. Catalunya activa avisos por fuertes lluvias en todas las comarcas ante la previsión de un domingo convulso
  8. La llegada de un chorro polar este fin de semana provocará un descenso térmico de hasta 10 grados y dará paso al otoño de forma abrupta

¿Quién es el alumnado con Necesidades Educativas Específicas y cómo se decide su atención en la escuela?

Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 21 de septiembre de 2025

Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages

El río Llobregat registra una enorme crecida tras las copiosas lluvias registradas en el Anoia, el Bages y el Vallès Oriental

El temporal altera el tráfico aéreo en Barcelona y causa numerosos retrasos y cancelaciones en los vuelos

