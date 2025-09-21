La portada de EL PERIÓDICO del 22 de septiembre de 2025

En directo
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán
- Catalunya activa avisos por fuertes lluvias en todas las comarcas ante la previsión de un domingo convulso
- La llegada de un chorro polar este fin de semana provocará un descenso térmico de hasta 10 grados y dará paso al otoño de forma abrupta