Si notas esto en tu hijo, es hora de plantearse un cambio de colegio

La etapa escolar es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier niño. No solo se trata de adquirir conocimientos académicos, sino también de forjar su personalidad, aprender a relacionarse y construir una imagen positiva de sí mismo. Sin embargo, no todos los niños se adaptan al mismo ritmo o a las mismas metodologías de enseñanza. En ocasiones, lo que se percibe como una dificultad en el aprendizaje puede ser, en realidad, una señal de que el enfoque educativo actual no está resonando con las necesidades intrínsecas del menor. Esperar a las notas finales para considerar un cambio de colegio es, según expertos como Irene Ranz, presidenta de la Fundación Aprender y titular del Colegio Brotmadrid, un error que puede acarrear consecuencias emocionales y académicas significativas.

La visión tradicional, que asocia las dificultades escolares con la falta de capacidad del niño, ha quedado desfasada. La neurociencia y la pedagogía moderna nos han enseñado que existen múltiples inteligencias y diversas formas de aprender. Un niño que lucha con la lectoescritura en los primeros años de primaria no es necesariamente un niño con problemas de maduración o de inteligencia. Más bien, es un niño que requiere una metodología de enseñanza diferente, que se ajuste a su estilo de aprendizaje. Ranz enfatiza que si un niño en primero o segundo de primaria ya muestra dificultades importantes en la lectoescritura, o problemas para aprender y hacer exámenes, es crucial no posponer la búsqueda de alternativas. Esperar hasta que el niño se sienta "tocado y hundido" en grados superiores, como sexto de primaria, puede dejar una huella profunda en su autoconcepto y su motivación.

Las señales tempranas y la necesidad de acción

La clave reside en la observación atenta y la actuación temprana. Los padres son los primeros y más importantes detectores de estas señales. Si leer o escribir se convierten en tareas que generan un esfuerzo mayor de lo habitual, si el niño se frustra fácilmente al estudiar o al enfrentarse a un examen, o si su actitud hacia el colegio cambia de forma negativa, estos son indicadores claros de que algo no va bien. La experta destaca que en segundo de primaria, si un menor "no se suelta" con la lectura y la escritura, ya no se trata de una cuestión madurativa. En este punto, la disonancia entre la forma en que se le enseña y su capacidad para procesar la información se hace evidente. Un niño puede comprender perfectamente conceptos complejos como las cordilleras o el ciclo del agua, pero ser incapaz de plasmarlos en un examen escrito o de aprenderlos a través de un libro de texto convencional. Necesita aprender de otra manera, y es aquí donde un cambio de metodología se vuelve indispensable.

La experiencia de la Fundación Aprender, y en particular del Colegio Brotmadrid, revela una triste realidad: muchas familias llegan a sus centros en las puertas de la ESO con sus hijos ya "destrozados" emocionalmente. Han esperado demasiado tiempo, a menudo descubriendo diagnósticos como la dislexia o el TDAH cuando el impacto en la autoestima del niño es ya considerable. Ranz lamenta la pena de no haberse atrevido antes, de no haber reconocido las señales cuando el niño las daba. Es imperativo comprender que las dificultades se suelen identificar por sus consecuencias. Por lo tanto, anticiparse a esas consecuencias es vital para el bienestar emocional del menor. No se trata de etiquetar al niño, sino de encontrar el entorno educativo que mejor se adapte a sus necesidades individuales.

El momento ideal para una nueva dirección

Si bien cada niño es un mundo, los expertos señalan el tercer grado de primaria como un momento ideal para plantearse un modelo educativo alternativo si persisten las dificultades. A partir de este curso, la carga curricular se intensifica y el libro de texto se convierte en la principal fuente de aprendizaje, con un fuerte énfasis en la escritura. Los niños con dificultades en la lectoescritura, que no han logrado superar estos desafíos en los años anteriores, comienzan un periplo en el que se sienten constantemente atrasados, quedando rezagados en comparación con sus compañeros. La lectoescritura, lejos de ser una herramienta, se convierte en un freno y una limitación.

Estos menores, insiste Ranz, "necesitan aprender haciendo, descubriendo, experimentando". Modelos como el Aprender Helix del Colegio Brotmadrid ofrecen una metodología enfocada en el desarrollo integral del niño. Este sistema no solo se centra en lo cognitivo, sino también en el neurodesarrollo, lo emocional y lo social. Su objetivo es que la lectoescritura no sea un obstáculo, trabajando esta habilidad a lo largo de toda la primaria, no solo durante un semestre. Lo más crucial es que los padres sean conscientes de que es posible evitar que el niño llegue a sentir que "soy tonto" o "no valgo", es decir, que sufra y sienta que ha fracasado. Para ello, la anticipación y la decisión de un cambio de centro cuando las señales son evidentes son fundamentales. Investigaciones, como la que la Fundación Aprender publicará próximamente, demuestran científicamente la mejora del autoconcepto en niños que aprenden con este tipo de modelos, subrayando la importancia de una educación que se adapte al niño, y no al revés.