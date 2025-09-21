Un medicamento para acabar con el SIDA (con permiso de Trump)

Por primera vez desde que se desató la pandemia del SIDA, hay un medicamento que promete con acabar con ella: el lenacapavir, un fármaco declarado como avance científico del 2024 por la revista Science Este compuesto protege de la infección por HIV con tan sólo inyectarlo una vez cada seis meses. Actualmente, la profilaxis exige un cocktail diario de pastillas, un hábito difícil de mantener, estigmatizante e inasequible en muchos países.

El lenacapavir no tiene esos problemas y es barato de producir, pero el caos global puede comprometer su eficacia. Trump ha dinamitado las instituciones que debían financiarlo para el sur global. Y la empresa inventora, la estadoundiense Gilead, ha optado por un modelo que facilita el acceso barato al fármaco sólo a los países más pobres, dejando fuera a regiones de ingresos intermedios, como América Latina y el este europeo, donde la pandemia sigue rampante.

Sin un esfuerzo de financiación y cooperación, el fin del SIDA no tiene fecha. A menos que los países del sur gobal encuenten formas de aliarse, o alguna potencia como China o India tomen el liderazgo que Estados Unidos ha abandonado.

La inyección de la esperanza

El lenacapavir no es una vacuna, pero es lo más cercano a ella que se haya conseguido. Su principio activo se engancha a la 'cáscara' del virus del HIV (su cápside) e inhibe los procesos que permiten su replicación en las células que infecta. “Es enormemente prometedor. Debería haber incluso más entusiasmo del que hay.”, comenta Leena Menghaney, abogada experta en salud pública. En los ensayos, se ha conseguido una protección prácticamente total con inyecciones semestrales.

“El principio activo es complicado y caro de hacer, pero la dosis es baja: un gramo cada seis meses. Un tratamiento anual se podría fabricar por 25 dólares con un margen razonable de benefici”, afirma Joseph M. Fortunak, investigador de la Howard University y coautor de un estudio que ha cuantificado los costes.

La encrucijada del acceso

Sin embargo, Gilead (cuyos investigadores trabajaron durante dos décadas para diseñar el producto) planifica venderlo por mucho más. Su precio en Estados Unidos rondará los 30.000 dólares. “Es exorbitante incluso para un país rico”, comenta Vanesa López, de la oenegé Salud Por Derecho.

Pero lo más preocupante es el acceso en el sur global. “Para liberarse del HIV, debe haber acceso al medicamento en todos los sitios. No todos deben pagar lo mismo, excluir paises generará retrasos que no ayudarán”, observa Ellen ‘t Hoen, abogada experta en patentes.

Una estrategia restrictiva

Inicialmente, UNAIDS (el programa de Naciones Unidas contra el SIDA) pidió a Gilead ponerse en mano del Medicines Patent Pool (MPP) para la producción del lenacapavir en los países de ingresos bajos y medios. El MPP es una organización dedicada a maximizar el acceso a los fármacos en los países del Sur Global.

Pero Gilead optó para acordarse con seis empresas de fármacos genéricos, para que lo fabriquen a precios asequibles para 120 países pobres. El problema es que el acuerdo deja fuera regiones enteras de ingresos medios, entre ellas América Latina y Europa del Este.

Gilead no contestó a la petición de comentarios de EL PERIÓDICO, pero los expertos consultados creen que la empresa está priorizando los países ricos (donde pretende recuperar sus inversione) y los pobres (que no podrían asumir precios altos), dejando a los de renta intermedia en la estacada.

No está claro por qué. Según Menghaney, la empresa pretende exprimir los recuros de las élites ricas de países de renta media. Según Fortunak, temería un efecto dominó que derrumbaría los precios en todos los sitios, y además que lenacapavir saque del mercado otros productos suyos.

La variable Trump

Trump ha inyectado una dosis masiva de incertidumbre a la salud global. Al dinamitar USAID (la agencia de cooperación de EEUU) y PEPFAR (el programa presidencial contra el SIDA), se cargó el plan de su antecesor, Joe Biden, para financiar el lenacapavir. Sin embargo, al incio de Septiembre anunció un plan para distribuir dos millones de dosis del fármaco.

Los expertos son escépticos sobre esta inciativa. Sin la infraestructura de USAID y PEPFAR será difícil distribuir las dosis. A la vez, el anuncio limita las dosis para mujeres embarazadas o puerperas, sin citar los homosexuales, transexuales y las trabajadoras sexuales. “Pretenden seleccionar a los pacientes”, deduce Menghaney. “Eso no tiene ningún sentido epidemiológico. Excluir ciertos colectivos es castigarse a uno mismo porque el virus va a seguir circulando”, constata Fortunak.

Salir del atolladero

Los expertos ven diversas vías para salir del atolladero. Lo ideal sería implicar a más empresas de genéricos en la producción y a más países en la compra, para alcanzar economías de escala que harían bajar el precio. Fortunak espera que Gilead se avenga a algún acuerdo con el MPP. Según ‘t Hoen, un cambio político en Washington podría dar la vuelta a la situación. Pero también apunta a otro escenario: una alianza entre países del Sur Global. Menghaney augura que algunos países se saltarán las patentes por razones de fuerza mayor, como ya pasó en ocasiones anteriores. “Si EEUU aplica tarifas del 50% a China, ¿porque China debería respetar las patentes de EEUU? “, concluye Fortunak.