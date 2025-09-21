Vuelta al cole
Laura Cuesta, profesora, sobre el uso del móvil por los niños: "Establece unos espacios libres de pantallas en casa"
"Los menores aprenden por imitación y, por ello, debemos ser los primeros referentes", enfatiza Laura Cuesta
Maribel Tarrès, directora de instituto: "Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles"
Lola Gutiérrez
¿Te has parado a pensar cuánto tiempo pasa tu hijo frente a una pantalla al día? Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 90% de los menores de entre 10 y 15 años utilizan internet a diario, y la mayoría dispone de un dispositivo propio como móvil o tableta. Esta situación plantea un reto creciente para las familias: cómo gestionar un uso equilibrado de la tecnología en casa.
El final del verano y la vuelta a la rutina escolar son momentos clave para replantear hábitos. Después de semanas de mayor flexibilidad, los niños vuelven a clases, actividades extraescolares y horarios más marcados. Es también la oportunidad perfecta para ordenar tiempos, reforzar límites y establecer dinámicas familiares más saludables en torno al uso de pantallas.
La cuestión no es solo limitar, sino sobre todo educar. Expertos en infancia y salud digital insisten en que el acompañamiento es esencial: no basta con imponer reglas, sino que hay que enseñar a los menores a hacer un uso responsable y consciente de la tecnología.
Horario familiar claro
En este contexto, la profesora y especialista en comunicación digital Laura Cuesta ha compartido en su cuenta de Instagram algunas recomendaciones prácticas para las familias.
Cuesta subraya la importancia de organizar un horario familiar claro: “Establece una rutina con horarios marcados para todas las actividades de los menores, también con el tiempo que van a poder utilizar los dispositivos tecnológicos”. Esta planificación debe favorecer un equilibrio entre las tareas escolares, las actividades deportivas y el ocio, tanto digital como libre de pantallas.
Consensuar los tiempos de uso
El siguiente paso es pactar tiempos de uso adaptados a cada edad. “Siempre adecuados a la madurez del menor, pacta unos tiempos de uso de los dispositivos digitales, enseñándoles la importancia del autocontrol y el uso moderado y saludable de la tecnología”, apunta la experta. La clave, según ella, es transformar los límites en acuerdos compartidos, evitando la sensación de prohibición absoluta.
Entre sus consejos, destaca la creación de espacios libres de pantallas en el hogar. Esto significa, por ejemplo:
- No usar móviles o tabletas en la mesa durante comidas y cenas.
- Evitar dispositivos en reuniones familiares o con amigos.
- No permitir el uso de pantallas en las habitaciones.
- Desconectar de la tecnología en momentos de descanso.
Preservar el sueño
Otro aspecto muy relevante es el sueño. Cuesta recuerda que es fundamental desconectar al menos una hora y media antes de acostarse: “Acuerda con ellos no usar ningún dispositivo tecnológico una hora y media, o dos horas, antes de irse a dormir para asegurar un buen descanso”. De lo contrario, pueden aparecer problemas de insomnio, falta de concentración y bajo rendimiento escolar.
La profesora también recomienda desactivar notificaciones y, cuando sea posible, dejar los dispositivos fuera del dormitorio. En su defecto, aconseja utilizar el “modo avión” para evitar interrupciones nocturnas.
Las madres y padres como referente
Finalmente, propone fomentar alternativas de ocio sin pantallas: deporte, juegos de mesa, actividades en familia o cualquier propuesta que estimule habilidades sociales y creativas. Todo ello, además, refuerza los lazos familiares y constituye tiempo compartido de calidad.
“Aunque nosotros somos adultos —y sus padres—, no cabe duda de que los menores aprenden por imitación y, por ello, debemos ser los primeros referentes para nuestros hijos, con y sin tecnología”, subraya Cuesta. El ejemplo, más que la imposición, ha de ser la clave para lograr un equilibrio digital en casa.
