La fiscal acusa de "grupo criminal" a una red que traficaba con jilgueros cantores

Cazaban furtivamente en Andalucía pájaros fringílidos –como jilgueros, pinzones, pardillos o verderones– que son especies protegidas por la legislación, y después los trasladaban a Catalunya y los vendían en mercadillos clandestinos en el área metropolitana de Barcelona. Aprovechaban la fuerte demanda de ejemplares jóvenes para ser adiestrados en el canto. La fiscal delegada de Medio Ambiente de Barcelona, Laura Ricart Rius, acusa a cinco miembros de la trama de integrar un "grupo criminal" y reclama para ellos penas de entre tres años y tres meses hasta seis meses de prisión, más inhabilitación no solo por este delito, sino también por falsificación de certificados, captura de especies protegidas y maltrato animal con resultado de muerte.

A las 6.25 horas del 2 de agosto de 2019, una dotación de los agentes rurales interceptó un vehículo Peugeot Partner alquilado en el que viajaban dos de los acusados. En su interior transportaban 1.214 aves (900 jilgueros, 234 verderones y varios pardillos y pinzones) sin anillar y que habían sido cazadas furtivamente en Andalucía y “sin autorización alguna”, según el escrito de acusación al que tenido acceso EL PERIÓDICO.

Las jaulas no disponían de abrevadero, el alimento estaba esparcido por el suelo y mezclado con excrementos y la ventilación no era la adecuada.

Los ejemplares viajaban en nueve jaulas “con una densidad muy alta” y en condiciones de "almacenamiento severo que comprometían seriamente su bienestar", de tal manera que, debido a su “hacinamiento en el transporte”, 15 de ellos murieron y otros 35 fallecieron en los siguientes días debido a las “deficiencias físicas” que acusaban. Las jaulas no disponían de abrevadero, el alimento se encontraba esparcido por el suelo y mezclado con excrementos, y la ventilación no era la adecuada.

Mercados ilegales

Los cinco acusados, al menos desde 2019 hasta el 14 de julio de 2020 y “obrando siempre de común acuerdo”, establecieron un “vínculo permanente y estable” con otras personas para que “a su ruego” cazaran furtivamente pájaros fringílidos con la intención de venderlos. Así, dos de los imputados “organizaron y promovieron múltiples capturas” o "se “aprovecharon” de las realizadas por otros. Los ejemplares eran trasladados en coches alquilados o de otros dos acusados que, a su vez, entregaban las aves al quinto implicado en la trama. Este último era quien vendía los pájaros en “mercados ilegales”.

Todos los imputados obtenían un beneficio económico. Los dos que las capturaba recibían de 6 a 6,5 euros por jilguero, 6 por pardillo y 4 o 4,5 por verderón. Los transportistas, por su parte, también se lucraban, así como la persona que vendía los ejemplares a un precio que oscilaba sobre los 20 euros por cada ave. La fiscalía sostiene que este proceder era “acordado y coordinado” entre los imputados, que "sabían o aceptaban" que estaban quebrantando la normativa en materia de protección de aves y que su origen era ilícito porque habían sido “extraídas de su medio natural” sin la preceptiva autorización administrativa.

Falsificación de permisos

Para evitar ser descubiertos en algún control policial, los imputados, “de mutuo acuerdo”, elaboraron o solicitaron documentos que “simulaban” haber sido expedidos por la Junta de Andalucía y que autorizaban el transporte de los pájaros silvestres y su posesión. También se confeccionaron certificados veterinarios falsos sobre el estado de salud de los animales. De hecho, los imputados que fueron parados por los agentes rurales el 2 de agosto de 2019 exhibieron documentos “mendaces” de estas características.

Los investigadores, además, han podido acreditar otros transportes ilegales de aves protegidas y, a partir de un dispositivo de vigilancia, observaron cómo se vendían estos pájaros en un mercado clandestino desde una furgoneta. En una entrada y registro practicada el 7 de agosto de 2020 en Sabadell se localizaron 266 aves de la familia de los fringílidos encerradas en jaulas. Además, en una de las estanterías se hallaron 27 trampas de tipo ballesta, una para captura en vivo y las otras para causar la muerte de los ejemplares. Dos libretas manuscritas con anotaciones sobre la compra y venta de las aves corroboraron la existencia de este comercio ilegal. Un veterinario, además, evidenció el trato “negligente”, detalla la fiscal, hacia los animales.