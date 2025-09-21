Dos internos agreden gravemente a un compañero de celda en Quatre Camins

Un interno de la prisión de Quatre Camins, en la Roca del Vallès, fue agredido gravemente por parte de sus dos compañeros de celda a la 1 de la madrugada de este sábado.

Estado crítico

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde sigue ingresada, según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado fuentes penitenciarias a la ACN. El Departament de Justícia ha abierto una investigación para aclarar los hechos y aplicar las medidas y sanciones pertinentes.

Según el digital, alrededor de la una, los funcionarios oyeron varios golpes que venían del interior de una celda del Departament d'Atenció Especialitzada (DAE) y se desplazaron inmediatamente hacia allí. Al llegar y abrir la puerta, se encontraron a un hombre tendido en el suelo en medio de un charco de sangre y a los dos compañeros de celda que lo habían atacado.

Golpeado con pesas del gimnasio

Por este motivo, como venganza, lo atacaron a golpes con unas pesas robadas del gimnasio del módulo hasta dejarlo malherido, con una herida en la cabeza y en medio de un charco de sangre. Cuando los funcionarios de la prisión llegaron a la celda, el interno aún estaba vivo y recibió atención médica inmediata. Posteriormente, fue trasladado al hospital, donde se encuentra ingresado en estado crítico.

Al mismo tiempo, los Mossos d'Esquadra, por orden del juzgado de guardia de Granollers, también investigan el incidente por un posible homicidio en grado de tentativa.