Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En estado crítico

Dos internos agreden gravemente a un compañero de celda en Quatre Camins

La víctima está ingresada en el hospital tras ser atacado a golpes con unas pesas robadas del gimnasio

Un preso camina por Quatre Camins.

Un preso camina por Quatre Camins.

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un interno de la prisión de Quatre Camins, en la Roca del Vallès, fue agredido gravemente por parte de sus dos compañeros de celda a la 1 de la madrugada de este sábado.

Estado crítico

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde sigue ingresada, según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado fuentes penitenciarias a la ACN. El Departament de Justícia ha abierto una investigación para aclarar los hechos y aplicar las medidas y sanciones pertinentes.

Según el digital, alrededor de la una, los funcionarios oyeron varios golpes que venían del interior de una celda del Departament d'Atenció Especialitzada (DAE) y se desplazaron inmediatamente hacia allí. Al llegar y abrir la puerta, se encontraron a un hombre tendido en el suelo en medio de un charco de sangre y a los dos compañeros de celda que lo habían atacado.

Golpeado con pesas del gimnasio

Por este motivo, como venganza, lo atacaron a golpes con unas pesas robadas del gimnasio del módulo hasta dejarlo malherido, con una herida en la cabeza y en medio de un charco de sangre. Cuando los funcionarios de la prisión llegaron a la celda, el interno aún estaba vivo y recibió atención médica inmediata. Posteriormente, fue trasladado al hospital, donde se encuentra ingresado en estado crítico.

Al mismo tiempo, los Mossos d'Esquadra, por orden del juzgado de guardia de Granollers, también investigan el incidente por un posible homicidio en grado de tentativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
  4. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  5. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  6. Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán
  7. La llegada de un chorro polar este fin de semana provocará un descenso térmico de hasta 10 grados y dará paso al otoño de forma abrupta
  8. Habla la viuda del ganadero asesinado en Asturias: 'Necesito ayuda para que no me quiten las vacas

Dos internos agreden gravemente a un compañero de celda en Quatre Camins

Dos internos agreden gravemente a un compañero de celda en Quatre Camins

Catalunya activa avisos por tiempo violento ante el avance del temporal

Catalunya activa avisos por tiempo violento ante el avance del temporal

El temporal descarga con fuerza en Catalunya, causando incidencias en carreteras, trenes y aeropuerto

El temporal descarga con fuerza en Catalunya, causando incidencias en carreteras, trenes y aeropuerto

Cacao contra el envejecimiento: así actúa este suplemento en la salud cardiovascular

Cacao contra el envejecimiento: así actúa este suplemento en la salud cardiovascular

El temporal altera el tráfico aéreo en Barcelona y causa numerosos retrasos en los vuelos

El temporal altera el tráfico aéreo en Barcelona y causa numerosos retrasos en los vuelos

¿Cuándo cambian la hora en España? Queda poco para el horario de invierno 2025

¿Cuándo cambian la hora en España? Queda poco para el horario de invierno 2025

De la luna de sangre al eclipse de sol: qué pasará en el cielo este 21 de septiembre

De la luna de sangre al eclipse de sol: qué pasará en el cielo este 21 de septiembre

Rescatados tres excursionistas atrapados en una canal del Pedraforca

Rescatados tres excursionistas atrapados en una canal del Pedraforca