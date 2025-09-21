En estado crítico
Dos internos agreden gravemente a un compañero de celda en Quatre Camins
La víctima está ingresada en el hospital tras ser atacado a golpes con unas pesas robadas del gimnasio
Un interno de la prisión de Quatre Camins, en la Roca del Vallès, fue agredido gravemente por parte de sus dos compañeros de celda a la 1 de la madrugada de este sábado.
Estado crítico
La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde sigue ingresada, según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado fuentes penitenciarias a la ACN. El Departament de Justícia ha abierto una investigación para aclarar los hechos y aplicar las medidas y sanciones pertinentes.
Según el digital, alrededor de la una, los funcionarios oyeron varios golpes que venían del interior de una celda del Departament d'Atenció Especialitzada (DAE) y se desplazaron inmediatamente hacia allí. Al llegar y abrir la puerta, se encontraron a un hombre tendido en el suelo en medio de un charco de sangre y a los dos compañeros de celda que lo habían atacado.
Golpeado con pesas del gimnasio
Por este motivo, como venganza, lo atacaron a golpes con unas pesas robadas del gimnasio del módulo hasta dejarlo malherido, con una herida en la cabeza y en medio de un charco de sangre. Cuando los funcionarios de la prisión llegaron a la celda, el interno aún estaba vivo y recibió atención médica inmediata. Posteriormente, fue trasladado al hospital, donde se encuentra ingresado en estado crítico.
Al mismo tiempo, los Mossos d'Esquadra, por orden del juzgado de guardia de Granollers, también investigan el incidente por un posible homicidio en grado de tentativa.
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán
- La llegada de un chorro polar este fin de semana provocará un descenso térmico de hasta 10 grados y dará paso al otoño de forma abrupta
- Habla la viuda del ganadero asesinado en Asturias: 'Necesito ayuda para que no me quiten las vacas