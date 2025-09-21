Detenida una conductora de 26 años tras embestir un coche de los Mossos en Riudarenes

Una persecución policial en la C-65 ha terminado este domingo con la detención de una conductora de 26 años. Los hechos comenzaron hacia las cinco y media de la madrugada, cuando una patrulla de los Mossos detectó un vehículo circulando de forma errática a la altura de Anglès (La Selva). Al recibir la orden de detenerse, huyó a gran velocidad e intentó embestir a los agentes en varias ocasiones. La persecución se extendió hasta Riudarenes, donde finalmente chocó contra un coche policial. La conductora fue trasladada al hospital con lesiones leves. Dentro del vehículo, los agentes encontraron objetos relacionados con drogas, y fue acusada de conducción temeraria, atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia y daños.

Los hechos ocurrieron hacia las cinco y media de la madrugada de este domingo. Una patrulla de los Mossos d’Esquadra circulaba por la C-65, a la altura de Anglès (La Selva), cuando detectó un vehículo que conducía de forma errática: invadía el sentido contrario, daba bandazos y en algún momento casi impactó contra las protecciones laterales de la carretera.

Los agentes le hicieron señales para que se detuviera, pero la conductora aceleró y huyó. En ese momento comenzó una persecución en la que, en varios tramos, la mujer intentó colisionar con los vehículos policiales. Los Mossos solicitaron apoyo a otras patrullas.

La persecución se prolongó hasta Riudarenes, a unos 18 kilómetros del punto de inicio. Finalmente, la conductora chocó contra un vehículo policial situado en el carril contrario de la C-65. Los agentes, que habían previsto su maniobra, salieron del coche antes del impacto.

Cuando intentaron detenerla, la mujer, de 26 años y con antecedentes policiales, reaccionó con agresividad e intentó agredirles. Como consecuencia del choque, sufrió lesiones leves y tuvo que ser trasladada al hospital.

Al registrar el vehículo, los agentes encontraron objetos relacionados con el consumo de drogas. La detenida fue acusada de conducción temeraria, atentado contra los agentes de la autoridad, resistencia, desobediencia y daños. Las diligencias continúan abiertas.