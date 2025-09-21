Catalunya activa avisos por fuertes lluvias en todas las comarcas ante la previsión de un domingo convulso

Catalunya se enfrenta a un domingo especialmente convulso, meteorológicamente hablando, en el que se esperan fuertes lluvias y un cambio de tiempo drástico respecto a lo vivido en las últimas semanas. Los pronósticos apuntan a que durante las próximas horas, especialmente de cara a la tarde, se formarán varios frentes de lluvia sobre el territorio y, en muchos casos, se espera que descarguen de forma torrencial y hasta acompañados de tormenta, fuertes rachas de viento y granizo. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado avisos de nivel amarillo y naranja en todo el territorio catalán desde el mediodía hasta la noche. Protecció Civil, por su parte, ya ha activado su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar las precauciones durante la duración de este episodio.

Las lluvias han empezado desde primera hora de la mañana y, tal y como recogen los registros, en cuestión de horas ya han dejado más de 50 litros por metro cuadrado en localidades como la Pobla de Segur. Los pronósticos apuntan a que los aguaceros se reactivarán y cogerán fuerza de cara a la tarde y se espera que puedan llegar a prácticamente cualquier punto del país. Los meteorólogos advierten que podrán ser muy fuertes y acumular cantidades abundantes en puntos del noreste, del extremo sur y del Pirineo y Prepirineo. En estos momentos hay una veintena de comarcas en aviso naranja por intensidad de lluvia, desde el Empordà hasta el Barcelonès y el Montsià, y una decena más en aviso amarillo, como es el caso del Baix Llobregat, el Tarragonès y el Segrià.

Desde Protecció Civil se ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones mientras dure este episodio de lluvias. La jefa del servicio de emergencias del Cecat, Montse Font, ha recordado que este tipo de precipitaciones de carácter torrencial, que pueden descargar grandes cantidades de agua en cuestión de minutos, pueden provocar crecidas repentinas de ríos, afluentes o barrancos. Por eso mismo, Font ha pedido que se limiten las actividades al aire libre durante las horas críticas del temporal. El Servei Català del Trànsit (SCT), por su parte, también se ha pedido precaución en los desplazamientos y se ha recordado que en la AP-7 no se podrán abrir carriles adicionales por motivos de seguridad.

En las próximas horas se espera que las lluvias afecten a prácticamente a cualquier punto de Catalunya. Preocupa especialmente el impacto de este fenómeno en la zona metropolitana, sobre todo los tramos del Vallès de la AP-7, así como las comarcas de Girona o las Terres de l'Ebre. Las autoridades afirman que estarán también pendientes de las crecidas del Besòs y el Llobregat. Los ayuntamientos están avisados desde el viernes del riesgo de lluvia intensa y, según ha trascendido hasta el momento, algunos tienen previsto aplicar restricciones en la circulación, especialmente a la hora de acercarse o circular por zonas fácilmente inundables, como pasos bajos o cercanos a ríos o rieras.

Este domingo son al menos tres las comunidades autónomas donde se han activado avisos de nivel naranja por fuertes lluvias y tormentas. Además de Cataluya, la Comunitat Valenciana y Baleares también están en riesgo de lluvias torrenciales durante esta jornada. Los pronósticos apuntan a que este domingo marcará un punto de inflexión en el tiempo y, tras un verano excepcionalmente cálido y largo, parece que este temporal dará paso a un clima mucho más otoñal y acorde a esta época del año.