¿Cómo será Catalunya en 2070? 5 gráficos sobre los retos demográficos de la población catalana

La población catalana vive un 'boom' demográfico a caballo de la inmigración internacional y un proceso de envejecimiento marcado por el aumento de la esperanza de vida y el desplome de la fecundidad. Estos dos factores –explorados en el número de la revista 'Idees' 'Demografia: els reptes de la societat del futur', coordinado por el investigador Andreu Domingo, subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB–, están provocando un corrimiento de tierras en las estructuras de la población y obligan a resetear las políticas públicas, desde la educación y la movilidad hasta el urbanismo, las pensiones y el sistema de salud y cuidados. ¿Cómo será Catalunya a finales de siglo? ¿Cuáles son los principales retos que afronta? Lo explicamos en los siguientes cinco gráficos.

El conjunto de la migración del siglo XXI, principalmente internacional, en un contexto de muy baja fecundidad y rápido alargamiento de la esperanza de vida, ha contribuido al crecimiento de la población en Catalunya en 1,9 millones de personas. Las previsiones apuntan a que seguirá aumentado en los próximos años. Según las proyecciones más elevadas, Catalunya podría superar los 10 millones de habitantes en 2070, aunque el escenario más plausible es el que apunta a que en esas fechas se podrían alcanzar los 8,4 millones. Para 2040, la mayor concentración poblacional se prevé en las ciudades de 50.000 habitantes y en las comarcas de la zona litoral (56%) y prelitoral (86%). Las geografía del 'boom' obliga a repensar desde los servicios públicos hasta la movilidad.

El aumento de la esperanza de vida y la baja fecundidad, apenas amortiguada por la inmigración de internacional, coloca a Catalunya en una sociedad avanzada en envejecimiento. Las proyecciones apuntan a que en 2070 uno de cada tres habitantes tendrá más de 65 años, lo que arroja no pocos retos, desde la revisión de la hucha de las pensiones hasta el ajuste del sistema de salud y cuidados a una realidad que según los demógrafos no tiene marcha atrás. "Ni enventuales políticas de natalidad que den frutos ni la inmigración frenarán este fenómeno", apunta el demógrafo Andreu Domingo. Este salto en el aumento de la esperanza de vida –más allá de arrojar la pregunta pertinente de si esos años ganados se vivirán con salud– también está revolucionando el concepto mismo de edades y etapas vitales. Incluso hay investigadores que apuntan a que en realidad la población está rejuveneciendo en el sentido de que la expectativa de vida a los 70 años es la misma que una década antes en los años 70.

El desplome de la natalidad también despunta como uno de los factores claves en la reconfiguración demográfica catalana. De hecho, en este fenómeno convergen dos factores. Por un lado, la población en edad de procreación pertenece a las llamadas generaciones vacías, ya que la fecundidad (número de hijos por mujer) empezó a caer ya en los años 80. Por otro lado, la tasa de fecundidad ha disminuido de 1,28 hijos por mujer en 2001 a 1,1 en 2023. En este sentido, los demógrafos entienden que las políticas natalistas tradicionales no son capaces de revertir el fenómeno y apuntan a trabajar en esa brecha que separa los hijos deseados (normalmente dos) de los que finalmente se acaban teniendo a través de políticas estructurales que pasan por el acceso a la vivienda, la mejora de las condiciones del mercado laboral y el impulso de la conciliación y la corresponsabilidad.

Cabe apuntar que las madres de origen extranjero solo amortiguan el descenso de la natalidad, ya que su tasa de fecundidad en 2024, aun siendo más elevada que la de las autóctonas, apenas se sitúa en 1,29 hijos por mujer, cuando la llamada tasa de reemplazo es de 2,1 hijos por madre.

En los últimos 25 años, la inmigración internacional, como ya hizo la estatal en el siglo pasado, ha provocado la llamada demografía rápida. Un saldo migratorio de 1,9 millones de migrantes ha configurado la Catalunya de los 8 millones de habitantes. Los 'nouvinguts' han musculado el mercado laboral y han rejuvenecido la población y amortiguado el desplome de la natalidad. Sin embargo, el fenómeno implica retos mayúsculos en cohesión social. "Un primer análisis en la inserción en el mercado laboral o el nivel de estudios obtenido muestra la existencia de desigualdades según el origen", apunta el demógrafo Jordi Bayona. "En cohesión aún no estamos haciendo los deberes", señala Andreu Domingo, para quien el gran reto que encara Catalunya en los próximos años es, en un contexto de desigualdad creciente, la integración de los extranjeros de segunda generación: "Los políticos deberían estar pensando cómo conseguir que se sientan catalanes, porque la lepenización nos lleva a la fractura social". Solo un dato: casi la mitad de los menores de 5 años son de origen extranjero.

Según el censo de 2021, un tercio de los menores de edad y casi la mitad de los menores de 5 años son de origen extranjero (nacidos fuera de España o hijos de padre o madre extranjeros). Este retrato urge a la escuela catalana a "hacer más esfuerzos" para adaptarse a una realidad que "lo está cambiando todo", apunta Domingo. Como señala el artículo 'Immigració i resultats escolars a Catalunya', el rendimiento escolar de los niños de origen extranjero persiste como una de las grandes asignaturas pendientes. Por nacionalidades, por ejemplo, los resultados obtenidos en ciencias, castellano, catalán y matemáticas por los alumnos extranjeros en las pruebas de competencias de cuarto de la ESO "son siempre inferiores" a los autóctonos unos 10 puntos en todas las materias.