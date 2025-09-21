Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activado el plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias intensas este domingo

Protecció Civil ha activado el plan INUNCAT para este domingo ante la previsión de fuertes lluvias en prácticamente toda Catalunya.

Se esperan precipitaciones extensas, que por la mañana comenzarán en la mitad oeste y, hacia la tarde y noche, podrán afectar cualquier punto del país. Podrán ser de intensidad fuerte y estar acompañadas de tormenta y viento fuerte, especialmente en puntos de las comarcas de Girona y la Catalunya central.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

Avisos de tiempo violento en comarcas de Ponent Las previsiones se están cumpliendo y las tormentas intensas están irrumpiendo en diferentes comarcas de Ponent. La situación ha hecho que el Meteocat haya activado varios avisos por tiempo violento en esas zonas. Se espera granizo de diámetro superior a los 2 centímetros, rachas de viento de más de 25 metros por segundo y también tornados o mangas.

Protecció Civil alerta que las fuertes lluvias en Catalunya empezarán durante la madrugada del domingo Protecció Civil ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia. La alerta estará activa desde el domingo a las 2:00 h hasta el lunes a la misma hora, con posibilidad de superar los 40 mm en solo 30 minutos. El grado máximo de peligro fijado es de 4 sobre 6, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante episodios de precipitación localmente intensa.

La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces y barrancos ante las lluvias de este fin de semana La Confederación Hidrográfica del Ebro también está intensificando la vigilancia ante las intensas lluvias previstas para este fin de semana y recuerda la posibilidad de que este episodio provoque crecidas súbitas importantes en ríos, barrancos y cauces menores en zonas como País Vasco (Álava), Castilla y León (Burgos y Soria), La Rioja, Navarra y Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel). Según los pronósticos, este riesgo será especialmente relevante durante la tarde y noche de la jornada de hoy sábado 20/09 y que se prolongará en la mitad este de la cuenca también durante la madrugada del 21. Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos.

Catalunya extiende los avisos por intensidad de lluvias ante las tormentas de este domingo Protecció Civil ha extendido los avisos por intensidad de lluvias y ha puesto en marcha sus planes ante eventuales inundaciones derivadas de las lluvias previstas para este domingo. Ya se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por intensidad de lluvias en prácticamente todo el territorio catalán desde primera hora de la mañana de este domingo hasta la noche. Los avisos más severos se concentran en el extremo sur del territorio, en provincia de Tarragona, así como en las comarcas del noreste. En estos puntos se espera que las lluvias puedan llegar acompañadas de tormenta y hasta episodios de granizo. También se han activado todos los protocolos ante eventuales inundaciones previstas en el plan Inuncat. Las autoridades piden extremar la precaución durante toda la jornada, especialmente en el caso de la movilidad y las actividades en el exterior, así como evitar atravesar barrancos, rieras y zonas inundables mientras duren las lluvias.

Extremar precauciones Protecció Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades al aire libre ante la posibilidad de lluvias localmente intensas. Ha insistido en que no se deben cruzar ríos, arroyos o barrancos ni acercarse a zonas inundables.

Lluvias hasta el lunes El grueso de la perturbación llegará el domingo, cuando se esperan precipitaciones extensas, que por la mañana comenzarán en la mitad oeste y, hacia la tarde y noche, podrán afectar cualquier punto del país. Podrán ser de intensidad fuerte y estar acompañadas de tormenta y viento fuerte, especialmente en puntos de las comarcas de Girona y la Catalunya central.

Activado el plan Inuncat Protecció Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por la previsión de fuertes lluvias el domingo. La previsión del Servei Meteorològic de Catalunya indica que el sábado llegarán chubascos dispersos, sobre todo en puntos del litoral y del Pirineo occidental, que podrán ser de intensidad débil o puntualmente moderada.

Una fuerte tormenta ha afectado severamente a L'Ametlla de Mar Los Bomberos informan de que esta mañana, una fuerte tormenta ha afectado, sobre todo, a l'Ametlla de Mar. "Estamos revisando calles, retirando mobiliario urbano de la vía pública y realizando limpieza de calzada", añaden. Aquest matí, una forta tempesta ha afectat, sobretot, l'Ametlla de Mar. Estem revisant carrers, retirant mobiliari urbà de la via pública i fent neteja de calçada.#bomberscat pic.twitter.com/0ZBUc9R417 — Bombers (@bomberscat) September 14, 2025

Protecció Civil mantiene la vigilancia en ríos y rieras de Catalunya por las lluvias Protecció Civil, que ha activado en alerta el Plan INUNCAT, mantiene la vigilancia de ríos y rieras después del episodio extraordinario de lluvias intensas de este sábado en Catalunya, en un día en el que el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 945 llamadas relacionadas con las tormentas.