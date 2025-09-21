Este domingo
La caída de un árbol deja un hombre herido en Mataró
El incidente se produjo a raíz del choque de un camión contra un árbol pequeño situado en el barrio de Rocafonda
Dos vecinos atendidos por inhalación de humo en Terrassa a raíz del incendio de varios contenedores
Un hombre ha resultado herido leve este domingo a raíz de la caída de un árbol en el barrio de Rocafonda de Mataró. Según han comunicado los servicios de emergencia, los hechos se produjeron alrededor de las once de la mañana cuando un camión que estaba maniobrando en la calle de México hizo caer un árbol pequeño que, a su vez, acabó arrollando a un ciudadano que estaba caminando por la zona. El incidente activó en seguida todos los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar para atender al herido.
Dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron hasta el lugar de los hechos para rescatar a un vecino que había quedado atrapado debajo y, posteriormente, limpiaron la calzada. Por su parte, el Sistema de Emergencia Médicas (SEM), que también trasladó un total de dos ambulancias al lugar del accidente, afirma que ha atendido al hombre herido y le ha trasladado en estado leve al Hospital de Mataró. La Policía Local también se desplazó hasta el lugar del incidente para investigar lo ocurrido.
