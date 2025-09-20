Dentro del mar
Registrado un terremoto de magnitud 3,0 frente a la costa de Almería
El seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad, en un paraje del mar de Alborán oriental, y el temblor se ha sentido en tierra, pero no se han registrado incidencias
Terremotos hoy, 20 de septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,0 en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre. El epicentro se ha situado en el Mediterráneo, en la zona del Levante Sur, en el mar de Alborán oriental, cerca de Almería.
En la página oficial del ING, se ha detallado que el seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad. Las coordenadas del seísmo corresponden a 36,68 grados norte de latitud y 1,6 grados oeste de longitud, en el mar de Alborán oriental.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, el temblor ha sido sentido por la población. No obstante, no se ha registrado ninguna llamada alertando del terremoto y no se tiene constancia de incidencias.
