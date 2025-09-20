Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dentro del mar

Registrado un terremoto de magnitud 3,0 frente a la costa de Almería

El seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad, en un paraje del mar de Alborán oriental, y el temblor se ha sentido en tierra, pero no se han registrado incidencias

Terremotos hoy, 20 de septiembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Ubicación del terremoto que se ha producido en el mar de Alborán oriental, frente a las costas de Almería.

Ubicación del terremoto que se ha producido en el mar de Alborán oriental, frente a las costas de Almería. / INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL / EUROPA PRESS

Europa Press

Europa Press

Almería
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,0 en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre. El epicentro se ha situado en el Mediterráneo, en la zona del Levante Sur, en el mar de Alborán oriental, cerca de Almería.

En la página oficial del ING, se ha detallado que el seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad. Las coordenadas del seísmo corresponden a 36,68 grados norte de latitud y 1,6 grados oeste de longitud, en el mar de Alborán oriental.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, el temblor ha sido sentido por la población. No obstante, no se ha registrado ninguna llamada alertando del terremoto y no se tiene constancia de incidencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
  4. La llegada de un chorro polar este fin de semana provocará un descenso térmico de hasta 10 grados y dará paso al otoño de forma abrupta
  5. Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa 'más cómoda' que Ozempic y Wegovy
  6. Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
  7. Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán
  8. Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords

Indonesia eleva al máximo la alerta tras una nueva erupción del volcán Lewotobi

Indonesia eleva al máximo la alerta tras una nueva erupción del volcán Lewotobi

Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya

Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya

Registrado un terremoto de magnitud 3,0 frente a la costa de Almería

Registrado un terremoto de magnitud 3,0 frente a la costa de Almería

Mossos alerta sobre el uso de relojes inteligentes de tus hijos: “Revisa con atención los permisos que piden las aplicaciones”

Mossos alerta sobre el uso de relojes inteligentes de tus hijos: “Revisa con atención los permisos que piden las aplicaciones”

Los expertos designados por Trump ponen en duda las vacunas contra el covid-19

Los expertos designados por Trump ponen en duda las vacunas contra el covid-19

Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los huevos no son el problema. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas"

Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los huevos no son el problema. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas"

La profesora Eva Matsa explica las enseñanzas inútiles que aprendió en la escuela y que ahora no aplica a sus alumnos: "Estamos haciendo perder el tiempo a los niños"

La profesora Eva Matsa explica las enseñanzas inútiles que aprendió en la escuela y que ahora no aplica a sus alumnos: "Estamos haciendo perder el tiempo a los niños"

El Canal de Suez, la puerta por la que entran en tromba las especies invasoras en el Mar Mediterráneo

El Canal de Suez, la puerta por la que entran en tromba las especies invasoras en el Mar Mediterráneo