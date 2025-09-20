Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

La profesora Eva Matsa explica las enseñanzas inútiles que aprendió en la escuela y que ahora no aplica a sus alumnos: "Estamos haciendo perder el tiempo a los niños"

La experta en educación cuestiona la enseñanza tradicional "inútil"

Hélène Collinet, profesora de idiomas: "El cerebro no aprende a hablar… hablando. Aprende escuchando con intención, en contexto y con sentido"

Laura Cuesta, profesora, dicta sentencia sobre el uso del móvil por los niños: "Establece unos espacios libres de pantallas en casa"

Niñas y niños en una clase

Niñas y niños en una clase / EUROPA PRESS

Balma Simó

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La profesora Eva Matsa ha compartido en TikTok una reflexión, donde reconoce que durante años repitió patrones heredados de su etapa como estudiante, pero que ha decidido romper con varias prácticas que califica de "inútiles". Con tono directo, Matsa pone sobre la mesa un interrogante: "¿En qué estamos haciendo perder el tiempo a los niños en el aula?".

Tablas de multiplicar

Uno de los puntos que más discrepancia ha generado en el contenido visual, es cuando está en contra de "las tablas de multiplicar de memoria". "Yo repetí las tablas de multiplicar como un loro. Única y exclusivamente para conseguir la validación de la profe", confiesa la docente.

Además, explica cuál sería la mejor manera para aprenderlas: "Hubiera sido mucho más práctico que si me hubieran enseñado qué era exactamente la multiplicación y qué uso tenía en la vida real". Según afirma Matsa, la llegada de la calculadora a su vida le hizo replantearse la utilidad de tantas horas invertidas en memorizar.

"Dividir con una cajita"

La maestra también apunta a la tradicional "dividir con una cajita", recurso que califica de inútil fuera de las aulas. "¿Quién en su sano juicio divide 15.324:132 y lo pone en una cajita como esta? Tú has hecho esto alguna vez en tu vida, aparte de para aprobar el examen del cole", cuestiona la experta en educación.

@evamatsa Mi compi @matesmaniacosOAOA ♬ original sound - EvaMatsa

Una escuela con sentido práctico

Otra de sus críticas más compartidas son los clásicos problemas de quilómetros: "Si un tren sale de Marbella a las 8 de la mañana y otro desde Madrid a las 9, ¿quién llegará antes a Barcelona, si cada uno tiene que recorrer X quilómetros?".

Asimismo, la docente confiesa que estos ejercicios le generaban ansiedad y que hoy en día son innecesarios cuando herramientas como Google Maps ofrecen la respuesta en segundos. "Me parece muy inútil hacer este tipo de problemas, cuando podemos estar haciendo problemas de verdad en contextos reales de los niños reales", asegura la profesora.

Noticias relacionadas y más

Por ello, la especialista en enseñanza recalca en que no se trata de eliminar las matemáticas, sino de devolverles sentido para que los alumnos aprendan de la mejor forma. "Ponles contextos de su pueblo o del sitio en el que viven, enséñalos a leer el mapa del metro. [...] Enséñalos a medir los desniveles con un mapa", sentencia la docente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
  4. La llegada de un chorro polar este fin de semana provocará un descenso térmico de hasta 10 grados y dará paso al otoño de forma abrupta
  5. Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa 'más cómoda' que Ozempic y Wegovy
  6. Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
  7. Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán
  8. Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords

Mossos alerta sobre el uso de relojes inteligentes de tus hijos: “Revisa con atención los permisos que piden las aplicaciones”

Mossos alerta sobre el uso de relojes inteligentes de tus hijos: “Revisa con atención los permisos que piden las aplicaciones”

Los expertos designados por Trump ponen en duda las vacunas contra el covid-19

Los expertos designados por Trump ponen en duda las vacunas contra el covid-19

Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los huevos no son el problema. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas"

Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los huevos no son el problema. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas"

La profesora Eva Matsa explica las enseñanzas inútiles que aprendió en la escuela y que ahora no aplica a sus alumnos: "Estamos haciendo perder el tiempo a los niños"

La profesora Eva Matsa explica las enseñanzas inútiles que aprendió en la escuela y que ahora no aplica a sus alumnos: "Estamos haciendo perder el tiempo a los niños"

El Canal de Suez, la puerta por la que entran en tromba las especies invasoras en el Mar Mediterráneo

El Canal de Suez, la puerta por la que entran en tromba las especies invasoras en el Mar Mediterráneo

La Policía estrecha el cerco sobre la peligrosa banda Tren de Aragua para evitar que se instale en España

La Policía estrecha el cerco sobre la peligrosa banda Tren de Aragua para evitar que se instale en España

Asesinatos, extorsiones, tráfico de drogas...: así opera el Tren de Aragua, la banda latina más peligrosa del mundo

Asesinatos, extorsiones, tráfico de drogas...: así opera el Tren de Aragua, la banda latina más peligrosa del mundo

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activado el plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias intensas este domingo

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activado el plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias intensas este domingo