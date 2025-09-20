Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya

Los pronósticos confirman que en las próximas horas se va a producir un cambio de tiempo drástico en Catalunya, donde la llegada de una masa de aire frío cerrará definitivamente el verano y dará paso a un tiempo mucho más otoñal. Los modelos indican que durante esta jornada, sobre todo de cara a la tarde, se producirán lluvias intensas en prácticamente todo el territorio catalán y que, en algunos casos, podrían dejar acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en periodos de 30 minutos y hasta llegar acompañadas de tormenta y granizo. Ante esta previsión, Protecció Civil ha extendido los avisos por intensidad de lluvias y ha puesto en marcha sus planes ante eventuales inundaciones derivadas de este episodio. Las autoridades piden extremar la precaución durante toda la jornada, especialmente en el caso de la movilidad y las actividades en el exterior, así como evitar atravesar barrancos, rieras y zonas inundables mientras duren las lluvias.

Los pronósticos apuntan a que la jornada de este domingo será muy lluviosa en todo el territorio catalán. Según el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), a partir de las 08.00 horas de la mañana de este domingo y hasta mediodía, se prevén precipitaciones de intensidad fuerte que pueden superar los 20 litros en 30 minutos, especialmente en las comarcas de la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà y el Pallars Sorà. A partir del mediodía y hasta las 20 horas, se prevén intensidades de hasta 40 litros en 30 minutos en las comarcas del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià y Ribera d'Ebre. En paralelo, en el resto de Catalunya también podrá llover con intensidad y podrían superarse los 20 litros en 30 minutos en numerosos puntos del país.

Ya se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por intensidad de lluvias en prácticamente todo el territorio catalán desde primera hora de la mañana de este domingo hasta la noche. Los avisos más severos se concentran en el extremo sur del territorio, en provincia de Tarragona, así como en las comarcas del noreste. En estos puntos se espera que las lluvias puedan llegar acompañadas de tormenta y hasta episodios de granizo. También se han activado todos los protocolos ante eventuales inundaciones previstas en el plan Inuncat.

Dada la intensidad de las lluvias previstas de cara a las próximas horas, Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa, especialmente con las actividades en la montaña. En este sentido, las autoridades recuerdan que durante este tipo de episodios de lluvias torrenciales hay que evitar atravesar, ríos, rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables ante el riesgo de crecida de las aguas.